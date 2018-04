Delovna sobota je sobota, ko so otroke učili o dvoličnosti

LJUBLJANA – Lepe in sončne sobote so bili gotovo veseli vsi, razen velike večine staršev in učencev, ki so morali to soboto preživeti v šoli, saj je ministrstvo za šolstvo določilo, da je sobota, 7. aprila, delovna. Otroci so morali v šolo zaradi prevelikega števila prostih dni in praznikov v tem šolskem letu. Kdaj pa bodo nadomestili vse tisto, kar so izpustili, ko so stavkali šolniki?Ministrstvo je že pred začetkom šolskega leta določilo, da morajo šole letos zaradi le 188 dni pouka en dan nadomeščati v soboto. Večina šol je sledila predlogu ministrstva, da bodo pouk nadomeščali to soboto, nekatere pa so delovno soboto imele že v preteklih mesecih. Pouk so otroci morali nadomeščati zaradi velikega števila praznikov v preostalih šolskih dneh.Odločitev ministrstva je pri nekaterih povzročila slabo voljo in sprožila vsesplošno debato. Na twitterju so se nekateri spraševali, zakaj je treba nadomeščati dela proste dneve, dneve, ko so šolniki stavkali in je odpadel pouk, pa ne. »Na sončno soboto je treba v šolo, da ne bo lukenj v programu,« je zapisalNekatere šole so se odločile, da bo na današnji dan pouk nekoliko drugačen. Mnogi otroci so namesto za šolskimi klopmi dan preživeli v naravi, saj so imeli športni dan.