Cerkvica po 24 letih dobila uporabno dovoljenje!

Gradili so jo dve leti.

Zaradi strožjega zakona so namestili ograje.

Nazadnje uporabnega dovoljenja nismo mogli dobiti, ker so bili stopnišče in klančini za invalide brez ograje.

1992.

leta se je začela gradnja kapelice.

PETIŠOVCI – Državljani pogosto bentimo nad državnimi ali občinskimi uradniki med dolgotrajnim čakanjem na takšna in drugačna dovoljenja ali dokumente, a to ne velja za uporabno dovoljenje za koriščenje kapelice v Petišovcih na skrajnem severovzhodu države, čeprav je prispelo šele po skoraj četrt stoletja. Tokrat se je namreč zgodilo, da na lendavsko upravno enoto nihče ni podal ustrezne vloge.Leta 1994 so krajani Petišovcev s samoprispevkom dogradili kapelico oziroma, kot so jo poimenovali, cerkev svete Rozalije Palermske. Postavljati so jo začeli dve leti prej, 1992., nato pa so jo v lastništvo predali krajevni skupnosti. Bogoslužje v njej opravlja lendavska župnija, kapelica pa je namenjena tudi občasnim kulturnim dogodkom.Krajevna skupnost jo je z veseljem prevzela v lastništvo zaradi vloženega truda krajanov in z namenom, da bi jo ti lahko uporabljali. Žal pa se nihče ni spomnil, da bi potrebovali uporabno dovoljenje. Prav dejstvo, da ga nima, je v preteklosti precej omejevalo možnost uporabe objekta. Kot je povedala predsednica Sveta KS Petišovci, so se v tem času spreminjali zakoni, zahteve za izdajo dovoljenja so bile vedno strožje, postopek bi bilo treba dopolniti: »Nazadnje uporabnega dovoljenja nismo mogli dobiti, ker so bili stopnišče in klančini za invalide brez ograje, treba je bilo poskrbeti za nekaj popravkov pri pokrovih jaškov.«Zato je lani nalogo za pridobitev uporabnega dovoljenja prevzela Občina Lendava in kmalu uredila vso potrebno dokumentacijo. Stroški posegov so po navedbah Feherjeve znašali okrog 27.000 evrov, uporabno dovoljenje pa je bilo končno le izdano.Po 24 letih tako cerkev svete Rozalije Palermske polno živi.