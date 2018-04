Cerar: Spomnimo se borbenosti, odločnosti in tovarištva

KOČEVJE – Premier Miro Cerar je na današnji državni proslavi pred dnevom upora proti okupatorju spomnil na lekcije iz zgodovine, ki jih ne gre pozabiti. Nauk za današnji dan pa je po njegovih besedah: »Z drugimi, ne proti drugim.« »Bodimo dostojni dediči vseh naših upornic in upornikov,« je med drugim državljane pozval slavnostni govornik.



Po Cerarjevem mnenju je pomembno, da se ob vsakoletnih proslavah ob dnevu upora spomnimo, da smo Slovenija vsi, tako slovenski reformatorji in razsvetljenci, Matija Gubec in kmečki uporniki, podporniki zedinjene Slovenije iz leta 1848, taborsko gibanje in vsi slovenski očetje ter ne nazadnje sinovi in možje, padli v prvi svetovni vojni, katere stoletnico konca obeležujemo prav letos. Letos obeležujemo tudi stoto obletnico bojev za severno mejo.



Danes pa se spominjamo pogumnega upora Slovenk in Slovencev proti okupatorju v drugi svetovni vojni, je dejal in dodal, da so njihova požrtvovalna borba, odločnost in tovarištvo omogočili preživetje našega naroda ter pomenijo temelj ustanovitve naše samostojne države. »S ponosom in hvaležnostjo gledam njihov zmagoviti boj za svobodo in preživetje slovenstva,« je povedal premier, ki opravlja tekoče posle.



Po njegovih besedah je bila od Osvobodilne fronte do osamosvojitvene vojne moč slovenskega upora in odpora ravno v tem, da je presegala razredne in generacijske ločnice. Krona slovenske uporniške misli in zavračanja tuje nadvlade pa je po Cerarjevih besedah nedvoumno enoten izid plebiscita leta 1990, svojo vizijo pa smo Slovenci obranili v osamosvojitveni vojni.

»Za to gre tudi v današnjih razsežnostih upora: za kritično sposobnost reči ne aktualnim krivicam in za hkratno pozitivno sposobnost, da znamo misliti prihodnje skupno tako, da iz njega nikogar ne izključujemo. Zato je treba upati – in si upati,« je dejal.



Poudaril je, da Slovenija niti v eni od zgodovinskih prelomnic ni izdala temeljnih interesov, ne naroda, ne človeštva, »in to ravno zato, ker je oboje znala misliti skupaj: mislila je sebe in svet, ne pa sebe 'kontra svetu'«. »Kadar delaš in se boriš tako, vedno najdeš zaveznike za pravične boje in prave reči,« je poudaril.



»To so lekcije, ki jih ne gre pozabiti: lekcije druge svetovne vojne, osamosvojitve, spopada s krizo, tudi nesebične pomoči beguncem. Nauk za današnji dan pa je: z drugimi, ne proti drugim,« je dejal Cerar.