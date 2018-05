Cerar ob prazniku dela poudaril pomembnost aktivnosti državljanov

Aktivni in angažirani državljani

ŠENTJERNEJ – Na slovesnosti v počastitev praznika dela na Javorovici nad Šentjernejem je udeležence nagovoril premier (ki opravlja tekoče posle), ki je posebej izpostavil etiko dela in vladavino prava. Brez prve smo po njegovih besedah hitro v izkoriščevalskih razmerjih, v dominaciji in neenakosti, brez druge pa umanjkata pravna varnost in enakost pred zakonom. »Spoštovanje in podpora delu nas vodita v prihodnost, v razvoj in izboljševanje kakovosti življenja. Vladavina prava pa nam omogoča konstruktivno sobivanje in sodelovanje tako na ravni države kot tudi EU.«Po Cerarjevem mnenju se namesto tega, da v politikih vidimo krivce za vse težave, velja politike lotiti zato, da popravimo stanje, s katerim smo nezadovoljni. Le aktivni in angažirani državljani bodo lahko kos nalogam sodobnega sveta. Živimo v časih, ko se zdi, da se stara svetovna razmerja rušijo čez noč, a je po drugi strani včasih težko narediti še tako majhno spremembo, meni Cerar. V takih trenutkih se velja spomniti najboljšega, kar nas je izoblikovalo kot ljudi in kot državo.Najboljše po njegovem mnenju najdemo v tradiciji narodovega upora, v prizadevanjih delavskega razreda za enakopravnost, v podjetniški marljivosti, v pesniški daljnovidnosti, pa tudi v oboroženem boju za svobodo in samostojnost. Najboljše, kar ima Slovenija, pa je po Cerarjevih besedah v ljudeh, ki so naš najdragocenejši naravni vir. »Resnično bogastvo Slovenije se meri tudi s tem, da zmoremo ustvariti toliko, da tudi tisti, ki jim usoda ali razmere niso bile naklonjene, ne trpijo, ampak dostojno živijo,« je dejal in pozval k ustvarjanju takih razmer, da bi tudi ti prihodnje leto lahko slavili praznik dela.