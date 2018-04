Cerar, kot ga ne poznate: mislil je, da bodo to izrezali  

V petek so na televiziji Planet TV predvajali intervju z. Na koncu je voditeljodhajajočemu predsedniku vlade v roke dal svojo kitaro in ga prosil, naj nekaj zaigra. Cerar je skušal nekaj zabrenkati, a ker že dolgo ni igral, mu ni šlo najbolje od rok. Prosil je za nekaj minut, da v miru povadi, Mayer pa mu je obljubil, da bodo zadevo posneli in na koncu predvajali najboljši 20-sekundni izsek. Cerar se je sprostil, saj je mislil, da ni v etru, začel brenkati, in ko mu ni šlo najbolje, je izustil: »Pismo.« Da bo posnetek predvajan, očitno ni vedel niti Mayer, saj sta se njegova drža in obrazna mimika v trenutku spremenila.Na Planet TV so na naše vprašanje, ali je prišlo do tehničnih težav pojasnili: »Oddaja je bila polna elementov 'iz zaodrja'. Tudi to zakulisje igranja kitare je bil eden od takšnih elementov. Pri snemanju oddaje smo se s predsednikom vlade sicer dogovorili, da objavimo samo najbolje zaigrani del, a smo kasneje ocenili, da bo celota, prikazana v originalu, bolj iskrena.«