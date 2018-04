LJUBLJANA – Premier v odstopu Miro Cerar, ki je na Brdu pri Kranju gostil vrh Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP), se je ob robu srečanja na kratko sestal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, s katerim sta izmenjala nekaj besed o arbitraži in drugih vprašanjih, nista pa opravila temeljitejšega pogovora.



»Slovenija je vedno odprta za dialog s sosednjo Hrvaško, vendar ko je ta dialog mogoč in smiseln,« je dejal Cerar na novinarski konferenci po zaključku vrha. Ob tem hrvaški Jutarnji list piše, da je Cerar javno zagrozil Hrvaški, saj ni izključil možnosti blokade hrvaškega vstopa v schengensko območje, če Zagreb ne pristane na uveljavitev arbitražne odločitve.

Ne ve, zakaj naj bi Slovenija ovirala Hrvaško

Plenković je o morebitni blokadi dejal, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za schengen ter da bi moralo biti v interesu Slovenije, da Hrvaška vanj vstopi. Za varnost Slovenije in nadzor nezakonitih migracij bi bilo veliko bolje, če bi bila tudi Hrvaška del schengna, je dodal. »V tem primeru morda ne bi imeli žice na hrvaško-slovenski meji,« je dejal Plenković, ki ne vidi nobenega vzroka, zakaj bi Slovenija ovirala Hrvaško. »Vprašanje meje moramo rešiti na drug način, ne z blokadami. To se je izkazalo za zelo slabo pot,« je še dejal.

Slab zgled

Cerar pa je dejal, da Slovenija vztraja pri stališču, da je država, ki ne spoštuje vladavine prava, slab zgled EU in državam Zahodnega Balkana. Nespoštovanje vladavine prava po njegovih besedah otežuje delovanje schengna. Slovenija zato mora pravno ukrepati, saj gre v tem primeru za kršitve evropskega in mednarodnega prava.