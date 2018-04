Čarodejka s kavo, izmislite si, ona uresniči

FOTO: Osebni arhiv

Z mlekom in leseno paličico

FOTO: Osebni arhiv

Potrteti po naročilu

Denis Avdić. FOTO: Osebni arhiv

Doma nima konkurence

Brigita ne pozna nikogar, ki bi se v Sloveniji ukvarjal z risanjem na kavo. Tehnike se je naučila s poskusi in napakami pa tudi s spletnim spremljanjem tujih vzornikov, kot so Michael Breach, Dritan Alsela ter Lee Kang-bin. Riše ljubiteljsko, ne profesionalno, največja nagrada pa je zanjo pohvala. »Na sejmu kave je prišla do mene neka starejša gospa in mi rekla: »Ti si prevelika za Slovenijo.« To je bila res lepa pohvala, njene besede so mi dale zagon za naprej,« sklene.

Če ste uporabnik družabnih omrežij, ste gotovo že kdaj naleteli na fotografijo kave, ki je bila videti kot prava umetnina. Ustvarjalci z vseh koncev sveta na tem priljubljenem toplem napitku upodabljajo medvedke, rožice, srčke in celo portrete znanih in neznanih ljudi. A če ne živite v bližini Portoroža ali Celja, najbrž ne veste, da imamo enega takšnih umetnikov, pravzaprav je umetnica, tudi pri nas.»S kavo delam že od študentskih let,« pove 27-letna Celjanka. Pripravljati jo je začela tik zatem, ko je končala program medijski tehnik na srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, najprej v Celju, nato pa, ko se je zaradi študija na Turistici preselila na obalo, še v Kopru. Nazadnje jo je pot pripeljala v Kavarno in slaščičarno Café Central, kjer je zdaj zaposlena. Tudi tukaj se je glas o njeni nadarjenosti že razširil in nekateri obiskovalci v izmeni, ko dela Brigita, zaprosijo, naj jim na kavico nariše srček ali laboda.»Rišem portrete, logotipe in kakšne animirane like. Uporabljam tehnike freepour, etching in cream art,« razlaga Brigita, ki svoje umetnine predstavlja na instagramu kot @brigita_spacaj. Na kavico zna narisati skoraj vse, kar komu srce poželi.»Preprostejše like in vzorce ustvarim z vlivanjem mleka. Tehnika freepour je preprosta in hitra, tako okrašena kava pa ostane primerno topla. Pri ustvarjanju risb z jedilnimi barvami in leseno paličico lahko risanje traja tudi do 20 minut, zato cream art uporabljam zgolj v primeru, ko se želim umetniško izražati. Etching pa uporabljam, ko rišem portrete v kavo nekje od tri do šest minut, odvisno je predvsem od tega, kaj rišem, kako zahtevna je risba. Takšna kava za pitje sicer ni najboljša, čeprav so do zdaj vsi, ki sem jim na njihovo željo na kavo narisala kakšen portret ali sličico, kavo na koncu popili,« pravi.Čeprav to pomeni, da bo treba na naročeno kavo nekoliko počakati, si večina obiskovalcev, ki vedo za Brigitin talent, zaželi portret na svoji kavi. »Prvi, ki sem ga kdaj narisala na kavo, je bil portret korejskega pevca. To je bilo še v Celju. Potem se z risanjem na kavo več let nisem ukvarjala. V kavarnah je tempo hiter, časa za ustvarjanje ni veliko. Ko me je resno zgrabilo, da bi ustvarjala, sem imela srečo, da sem bila zaposlena v lokalu, kjer so imeli posluh za moje želje. Vsako jutro sem si najprej vzela čas in ustvarila kavo s kakšno bolj komplicirano podobo. Gostje so porisane kavice radi fotografirali, nekoč pa me je eden prosil, naj na kavo narišem njegovo vnukinjo,« se spominja.Danes se lahko pohvali s celo vrsto portretov. Na kavo riše tako goste, ki jo prosijo za porisano kavo, kot tudi domače in tuje znane osebnosti. Iz njenih skodelic, predstavljenih na spletu, se nasmihajoin, posebej za nas pa je na kavo narisala portret. »Čas je pri tem moj največji sovražnik,« pojasnjuje Brigita, medtem ko pod njenimi spretnimi prsti nastaja prepoznavna podoba slavnega glasbenika.