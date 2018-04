Brezvestnež strelja na mačke

Za mladičke še dobimo novega lastnika, starejše živali pa so prepuščene nam in naši dobri volji.

Kosmatinku so naboj odstranili, lepo je okreval.

Nekatere od muck, ki so se jih lastniki naveličali in jih odložili na robu vasice.

DRAGOČAJNA – Nedaleč od Medvod, v Dragočajni, nam domačini povedo, da na rob vasi brezvestneži že dolga leta vozijo mačke, za katere ne želijo več skrbeti. Tik ob vasi odložijo mijavkajoče breme, včasih spakirano v škatlo, včasih ne, in se odpeljejo. Zato že kako desetletje dobri ljudje, ki jih pot zanese tu mimo, skrbijo za zavržene živali, saj se jim smilijo. »Letos, ko je bilo še vse zasneženo, smo tukaj našteli dvanajst muck. Pred kratkim, ko sem jih neko jutro znova hranila, sem enega od potepuških mačkov pobožala in ugotovila, da ima nekakšno bulico. Sprva sem mislila, da je klop. A ko sem bolje pogledala, sem ugotovila, da ima v hrbtu izstrelek,« nam je zaskrbljeno pojasnila ena od ljubiteljic živali.Mačka, ki ga je to pomlad po vsej verjetnosti poškodoval izstrelek iz zračne pištole, so takoj odpeljali do živinozdravnika v Ljubljano in o primeru obvestili lokalno društvo za zaščito živali. »Živinozdravnik ga je oskrbel. Hitro je okreval in zdaj je začasno pri meni doma,« je o mucku, zdaj imenovanem Kosmatinko, še povedala sogovornica.Med pogovorom je večkrat poudarila, da problem zapuščenih mačk ni nekaj, kar bi se dogajalo samo v Dragočajni, Medvodah in na Gorenjskem. »To je vseslovenski problem. Tisti, ki imajo doma mačke, bi morali poskrbeti za kastracijo oziroma sterilizacijo, a tega ne storijo. Ko se skotijo mladički, in ravno zdaj prihaja ta čas, pa jih odvržejo. Zgodilo se je že, da smo na robu vasi našli škatlo, v njej je mijavkalo več odraslih muck in mladičkov. Odpeljali smo jih v zavetišče, kjer so jih sterilizirali in kastrirali. Živali smo kmalu dobili nazaj, češ da so naše,« o problematiki zavrženih živali, ki se že vrsto let kot klop drži obrobja Dragočajne, pove sogovornica.Njena prijateljica, ki je poškodovanega mačka ondan peljala do živinozdravnika, pa brezsrčnost nekaterih opiše z besedami: »Ne moreš verjeti, kako so nekateri kruti. Mačke, ki so zdaj pač tukaj, nekateri posamezniki kar brcajo, pa jim uboge živali niso naredile čisto ničesar.«Naši sogovornici se že nekaj let trudita, da bi zavrženim živalim našli nov dom: »Za mladičke še dobimo koga, ki jih vzame domov, starejše živali pa so bolj kot ne prepuščene nam in naši dobri volji. Zanje skrbimo z lastnimi sredstvi, na pomoč nam priskoči tudi lokalno društvo za zaščito živali, pri čemer je treba vedeti, da so tudi oni prostovoljci.«Kosmatinko, ki je to pomlad preživel srečanje z zračnim orožjem, je v Dragočajno prišel lani poleti od kdo ve kod. Mačjeljubci sklepajo, da je bil muc skoten pred enim letom. Zdaj, ko je tu pred vrati novo obdobje mačjih legel, se v Dragočajni – in verjetno tudi marsikje druge v Sloveniji – sprašujejo, kako bodo poskrbeli za nov niz zapuščenih živali. Prav tako brez odgovora ostaja vprašanje, kdo je tisti, ki se je to pomlad nad mačke spravil kar z zračnim orožjem.