Brdo pri Kranju: ministrica zakuhala mednarodni incident

Brdo pri Kranju. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

BRDO PRI KRANJU – Na Brdu pri Kranju je danes potekal osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Pobudi sodelovanja v Jugovzhodni Evropi SEECP. A je srečanje, ki ga je gostil slovenski predsednik vlade v odstopu, zasenčilo obstransko dogajanje. Srbska ministricaje namreč zakuhala pravi mednarodni incident.Hrvaški mediji poročajo, da je ministrica hrvaškim novinarjem, ko so ji želeli zastaviti vprašanja o poslabšanju odnosov med Srbijo in Hrvaško zaradi izpadain, dala košarico. Hrvaški novinar N1 televizijeje prepričan, da jih je ministrica zavrnila le zato, ker so iz Hrvaške. Trdi, da jih je srbska delegacija najprej napadla in vprašala, zakaj ji sploh zastavljajo vprašanja, nato pa so jim dejali, da ne bo dala izjave, na koncu so jih menda celo napodili.Na vprašanje, zakaj jim ne želi dati izjave, je baje odvrnila, da je ona tista, ki odloča, komu bo odgovarjala, in da bo izjave dajala le tistim, ki jih je sama pripeljala. Krešić še navaja, da je bil ministričin predstavnik za stike z javnostjo tisti, ki je postavljal vprašanja, določal kadre in izseke, ki smejo biti objavljeni.