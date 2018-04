Brda in vino so tudi umetnost in druženje

Med dvema ognjema se je znašel Stojan Ščurek, vinar, čigar zaščitni znak so sončna očala.

Mladost, no, zrelost na stopnicah

Na festivalu Brda in vino, ki je konec tedna za en dan zasedel gase slikovite vasice Šmartno, ni manjkalo odlične hrane in vrhunske kapljice, ki so jo prinesli vinarji iz okolice. »Z obiskom smo zelo zadovoljni, bilo je odlično,« je vtis kratko in jedrnato strniliz Hiše in Agencije Marica, ki skupaj s Hotelom San Marin vsako leto poskrbi za nadvse posrečen kulinarično-vinski preplet.Svojevrsten šarm nariše festivalu vsako leto umetnost, in tako je bilo tudi letos pravi užitek postati za trenutek in uživati v muziciranju skupin, ki so v skorajda poletno vzdušje prinesle moderne, tradicionalne in tuje ritme. Umetnost se je zrcalila s slik, ki so jih med vrvežem ustvarjale članice domačega Likovnega društva Dablo. Prav lep košček je v zbirko festivalskih zanimivosti dodala še slikarka; namesto na platno je slikala na panjske končnice in tako v ustvarjanje vključila čebele, okoli katerih se je zaradi prihajajočega svetovnega dneva čebel zavrtel kulinarični del letošnjega festivala Brda in vino.Če končamo z besedamiiz Vile Prešeren, ki v Šmartno vsako leto prinese malo manjše kremšnite, kot jih postrežejo na obrežju Blejskega jezera: »V Brdih znajo pripraviti res lepo prireditev. Takih pri nas manjka. Pa tudi ambient je takšen, da bi težko našli lepšega.«Naš fotografje med festivalom, ki ga vsako leto obišče okoli 400 ljubiteljev kulinarike iz Slovenije in tujine, v objektiv ujel številne motive in mnoge (znane) obraze.