Bes narave nad Slovenijo: strela zanetila požar, klestila toča

Blitzortung.org/ Udari strel nad Slovenijo v zadnjih dveh urah.

Meteorologi so za območje Podravja izdali rdeče opozorilo za nevarnost toče . Severovzhod Slovenije je že v sredo zajelo najhujše neurje, med katerim je toča klestila po pridelkih in luknjala strehe.Današnje neurje je ponovno polno zaposlilo gasilce, kina območju Pomurja in Štajerske rešujejo objekte pred meteorno vodo.O težavah z meteorno vodo poročajo iz Maribora, Dražencev, Jurovcev, Rogoze in Starš. Iz občine Hoče-Slivnica poročajo o udaru strele, ki pa ni zanetila požara.Malo pred 15. uro, ko se je nevihta razbesnela tudi nad Ljubljano, pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše na Železnikarjevi ulici. Gasilci so požar na okoli 50 kvadratnih metrov velikem ostrešju pogasili ter prekrili streho z folijo in platnom, poroča uprava za zaščito in reševanje.