Avto že eno leto stoji na servisu

Franc Urbanija se je obrnil tudi na Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS). Sporočili so mu, da bi mu morala avtohiša, tudi če je šlo za izračun storitve servisa brez izrecnega jamstva, vsakršno prekoračitev izračuna nemudoma sporočiti, »sicer od vas nima pravice terjati prekoračitve zneska plačila, kot je bilo dogovorjeno na začetku«. Avtohiša, kot še pravijo, trdi, da je šlo pri izračunu le za oceno stroškov popravila, medtem ko Urbanija pravi, da je šlo za dogovorjeno ceno, ki naj bi veljala.

ZAGORJE OB SAVI – »Popravi naj mi avto in mu bom potem plačal 900 evrov ali pa naj mi da avto nazaj in ga bom odpeljal.« Ta zahteva upokojencaiz Zagorja ob Savi, ki leti na servis v tamkajšnji Avtohiši Kržišnik, se na prvi pogled zdi preprosto rešljiva. A vse le ni tako preprosto. Zagotovo drži dvoje. Da je Urbanija glede na podpisan dogovor med njim in avtohišo tej za storitev servisiranja svojega vozila kia carnival dolžan še 900 evrov in, kar je najpomembnejše, da kia po enem letu od začetka servisiranja še vedno ni vozna ter še vedno stoji na servisu.»Stranka želi čudeže, ampak jaz jih ne morem delati,« se brani lastnik avtohiše. »Povedali smo mu, da če bo avto dobil nove glave motorja, potem bo delal,« nadaljuje in dodaja, da bi bili zaradi tega stroški popravila precej višji, nad 4000 evrov. Glede na starost avtomobila je vprašanje, ali bi se to sploh izplačalo. Razloži nam še, da se je stranka na njih obrnila potem, ko ji pri drugem serviserju avtomobila niso mogli popraviti. Da bi bila težava prenizka glava motorja V6, pa sprva niso bili obveščeni. To so ugotovili šele po natančnem pregledu aprila lani, in sicer da so bile glave skrivljene in zato prenizke. Svetovali so mu, da bi jih bilo najbolje zamenjati, a se Urbanija ni strinjal.»Na vsak način je želel, da se avtomobil popravi,« dodaja Kržišnik. Zato so mu šli na roke in mu na njegovo željo vgradili še neoriginalna, debelejša tesnila, ki jim jih je Franc sam prinesel. »Nikoli mu nismo dali garancije, da bo to dobro. Ta motor je s temi glavami nemogoče popraviti,« pravi sogovornik. Avto je bil že v drugo v rokah serviserjev, a težava ni bila odpravljena. Motor je bil še vedno netesen, zaradi česar se je hladilna tekočina mešala z oljem.Urbanija po drugi strani pripoveduje, da je od Kržišnika pričakoval popravilo avta. Skratka, da se bo z njim še lahko vozil (prej je bil pri drugem mehaniku v Trbovljah in ta je pobrusil glavo motorja ter zamenjal tesnilo motorja, a okvare ni rešil), mu je 400 evrov plačal v obliki avansa, nato pa še 1100 evrov. Skupnih 1500 evrov naj bi se še ujemalo z ocenjeno vrednostjo popravila, ki so mu jo na začetku določili na servisu. »Rekli so mi, da bi vse skupaj stalo 1400 evrov,« se spominja in opozori, da je v Zagorju izrecno povedal, da je bila glava motorja že brušena.Račun je bil na koncu nekaj čez 2400 evrov, kar pomeni, da bi moral doplačati še 900 evrov. Z avtohišo je podpisal dogovor, da bo razliko poravnal po šestih mesecih od podpisa dogovora (to je bilo 24. avgusta 2017) o načinu poplačila celotnega zneska.»Zakaj bi mu jih dal, če je avto pokvarjen?« meni Urbanija, ki ga je na računu zbodel tudi podatek, da so na servisu opravili 32 ur dela. »Za tiste glave so porabili preveč ur,« je še prepričan. Zato se je za pomoč obrnil na odvetnika, ta pa mu je svetoval, da se pravdanje zagotovo ne bi izplačalo. Poleg tega je na servis vedno hodil sam in naj ne bi imel prič, ki bi potrdile njegove navedbe.Na dopis iz odvetniške družbe so v Avtoservisu Kržišnik odgovorili, da je bil Urbanija seznanjen s tem, da je bilo treba dvakrat odstraniti glavo motorja, zaradi česar je bilo opravljenih toliko ur dela. Poudarili so, da je bil skoraj vsakodnevno pri njih in da je bil seznanjen s stanjem in fazo popravila ter tudi s stroški ter da je serviserjem odobril popravilo vozila do višine 3000 evrov. Urbanija je to v pogovoru z nami zanikal in dodal, da bi se zagotovo odločil za zamenjavo glav motorja, če bi bil pripravljen dati toliko za popravilo avta.