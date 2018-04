Agonija končana, pogrešana Miša je doma

Najditelj jo je odpeljal v Novo mesto

Zgroženi, da je vzel nagrado

Družinaje prestala hud in težak teden. Skrivnostno in nenavadno izginotje višavske terierke Miše je družino pahnilo v agonijo, zaradi katere hčini jedla, spala in se je z muko prebijala iz dneva v dan.Vsa Slovenija je iskala psičko, zapisi obupane mame pa so se po spletu širili kot požar. Ko so že mislili, da Miše ne bo nikoli več nazaj, pa jih je razveselil klic najditelja.»Včeraj okrog 22. ure smo v Novem mestu od najditeljadobili našo Mišo! Našli so jo v Ljubljani, sredi prometne ceste, in jo rešili. Niso razumeli, da je številka na ovratnici telefonska številka, in so jo odpeljali s seboj v Novo mesto,« je na facebooku zapisala Petra.»Miša je v šoku, ampak živa, mi pa neskončno srečni! Živa je dolgo hranila denar in zdaj ga je dala za svojo Mišo,« je dodala in se zahvalila vsem, ki so sledili njihovi zgodbi, jim pomagali in nudili pomoč. »Niti v sanjah si nisem mislila, da je toliko srčnih ljudi, ki so pripravljeni pomagati!«Vsi, ki so se na kakršen koli način povezali z zgodbo in družino, so presrečni, da je psička doma in na varnem. Mnogi pa ne morejo verjeti, da je najditelj od Žive vzel denar. Nekateri so celo predlagali, da bi priredili akcijo, s katero bi znova napolniti Živin hranilnik.