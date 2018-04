Aferaški skladiščnik odletel iz UKC

Novi generalni direktor UKCL Aleš Šabeder dela red. FOTO: Leon Vidic



Boj s starimi strukturami

LJUBLJANA – Pred dvema tednoma smo se v Slovenskih novicah še čudili, kako je mogoče, da je, skladiščnik iz ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra (UKCL), glavni akter afere preskakovanja čakalnih vrst, leto in pol po njej tam še kar zaposlen in celo nagrajen z boljšim delovnim mestom. A kaže, da je novo vodstvo UKCL z generalnim direktorjemna čelu le našlo način, da so se ga lahko znebili in mu vročili odpoved delovnega razmerja. Ta ni bila iz krivdnih razlogov, ampak so njegovo delovno mesto preprosto ukinili.Kot smo nedavno poročali, je bil Uroš Smiljić pred afero skladiščnik, po njej pa so ga celo premestili na boljše delovno mesto – bil je računovodja na področju za ekonomsko finančno dejavnost. Če se je pred afero predstavljal kot namestnik generalnega direktorja, v resnici pa je bil njegov prijatelj, se je na novem delovnem mestu predstavljal kot namišljeni tajnik in si dal izdelati celo vizitko z namišljeno zaposlitvijo. »Zaposleni ne moremo verjeti, da je to res. Ta človek si preveč dovoli. Kako lepo so poskrbeli zanj v UKCL, premestili so ga na boljše delovno mesto, on pa se hvali, da mu nihče nič ne more,« so zapisali razburjeni zaposleni v anonimki, ki je na začetku aprila prispela na naš naslov.Očitno je Smiljić izgubil skrivnostno podporo v kliničnemu centru. Najprej so mu odvzeli možnost parkiranja na službenem parkirišču, nato pa mu je v petek detektivka vročila odpoved. Kot so nam sporočili iz UKCL, so zaradi reorganizacije Področja za ekonomsko in finančno dejavnost, Enote za evidentiranje sredstev, kjer je bil zaposlen, uvedli postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. »Prenehale so namreč potrebe po opravljanju dela, ki ga opravlja delavec/-ka pod pogoji pogodbe o zaposlitvi, zaradi sprejetih strukturnih sprememb v organizacijski enoti, kjer je delavec zaposlen,« so zapisali.V časniku Delo so zapisali, da je Aleš Šabeder s to potezo napovedal odločen boj z vplivnimi strukturami v UKCL in da so se odpovedi in vsem ukrepom zoper Smiljića znotraj kliničnega centra silovito upirale. Prav zaradi tega je tako dolgo trajalo, da so z ukinitvijo delovnega mesta končali afero, ki je močno načela ugled naše največje bolnišnice.Tudi kazenski postopek teče zelo počasi. Smiljić je bil oktobra 2016 pridržan v kriminalistični preiskavi in suspendiran ter v hišnem priporu, 19. septembra lani je bila končana sodna preiskava, o zadevi pa zdaj odloča specializirano državno tožilstvo. Očitajo mu, da je za plačilo posredoval pri zdravnikih, da so pacienti hitreje prišli do operacij in posegov. Od ljudi v stiski naj bi prejemal tudi po 20.000 evrov. Notranja revizija v UKCL je pokazala, da je bila njegova zaposlitev sporna, saj je do nje prišel na nenavaden način, pokazala pa je tudi, da je imela njegova pogodba o zaposlitvi elemente simuliranega pravnega posla ter da je dobival pet razredov višjo plačo, kot bi jo moral.