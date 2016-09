Čivave iz avta niso izročili inšpektorici

KOPER – Julija smo poročali o psički pasme čivava, ki je bila na vroč poletni dan zaprta v osebnem avtomobilu in bi gotovo poginila, če je ne bi rešili člani Obalnega društva proti mučenju živali (ODPMŽ). Bila je zaklenjena v avtomobilu, ki se je v notranjosti segrel na več kot 50 stopinj Celzija, saj je bila tisti dan temperatura zraka 29 stopinj. Čivavo je v razbeljeni pločevini čakala zanesljiva smrt. Tisti dan, pravijo veterinarji, so ji bile štete minute.



V razgreti pločevini ni bila nekaj ur, kot se je pozneje zagovarjala njena lastnica, ampak je bilo ugotovljeno, da je v avtu sama, v lastnih iztrebkih, podhranjena in dehidrirana že od prejšnjega dne. In ne prvič. Mala čivava je, medtem ko je njena lastnica menda delala v Luciji, bila bitko za življenje ves dan.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.