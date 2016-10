Čistejši zrak,  ne pa tudi nižje položnice

Si predstavljate, da bi vam ogrevanje namesto toplarn dovajale okoliške tovarne, ki bi z izkoriščanjem presežka toplote, ki nastane pri proizvodnih procesih, hkrati pomembno prispevale k čistejšemu okolju? Ne, ni znanstvena fantastika, žal pa tudi ne pravljica, ki se povprečnemu uporabniku ogrevanja poraja v glavi na prvi vtis.



Novost na Dunaju



Dunajska tovarna Manner je pred kratkim obvestila javnost o novem postopku, s katerim bo odpadno toploto, ki nastaja pri proizvodnji napolitank, namenila ogrevanju 600 dunajskih gospodinjstev. Skupaj z energetskim podjetjem Wien Energie so investirali v prenovo proizvodnih prostorov, ki je omogočila, da potuje vroč zrak iz peči, v katerih pečejo slaščice, v napravo (prenosnik toplote), ki ogreva vodo. S to vročo vodo nato ogrevajo celotno proizvodnjo, preostanek toplote pa oddajajo dunajskemu javnemu energetskemu podjetju Wien Energie, ki jo shranjuje v omrežje za daljinsko ogrevanje.



Projekt je tovarno stal 40 milijonov evrov, okoli 400.000 evrov je vanj vložilo energetsko podjetje, ki je poleg tega mesto Dunaj zaprosilo za okoljska sredstva. Kot je ob novosti povedala dunajska mestna ministrica za okolje Ulli Sima, bo na Dunaju na ta račun v zraku 1000 ton ogljikovega dioksida na leto manj. Kako je s takšnimi projekti pri nas?



Ni tako preprosto



»Vsa podjetja pri nas morajo po zakonu opravljati periodične energetske preglede, pri katerih se ugotavlja, ali se pri njihovih dejavnostih generirajo kakšne izgube, ki so večje od zaželenih. Za te, tako imenovane odpadne energijske tokove se poskuša potem najti način, kako bi jih zmanjšali ali koristno uporabili. Osnovni ukrep je optimizacija pretvorbe energije na samem izvoru, se pravi, da porabimo na enoto proizvoda manj primarne energije,« pojasnjuje prof. dr. Mihael Sekavčnik s fakultete za strojništvo v Ljubljani.



Tovarna, ki bi želela slediti Mannerjevemu zgledu, bi morala najprej izpolniti vrsto pogojev, brez katerih bi bilo takšen projekt nemogoče uresničiti: stati bi morala v bližini bivalnih naselij, proizvajati odvečno toploto primerne, ne previsoke in ne prenizke temperature, ki bi bila primerno časovno razpoložljiva – ogrevanja ne potrebujemo le nekaj ur na dan, ampak ves dan. Za številna podjetja oddajanje energije za gospodinjstva ekonomsko ni zanimivo, ker problema ne reši v celoti: toploto lahko gospodinjstvom odvajajo le v hladnem delu leta, v toplih mesecih pa jim še vedno ostaja. Vrh tega mora podjetje, ki se odloči za takšen projekt, sistem vzdrževati, kar je povezano s stroški. Ti stroški pa niso sezonski – plačevati jih morajo, ne glede na uporabo ali neuporabo sistema, vse leto. Sistem, kot ga imajo po novem Dunajčani, je torej znan in se upošteva pri razmisleku strokovnjakov o izkoriščanju odpadne energije, a se zanj zaradi tehničnih pogojev, ki jih je treba izpolniti, in ekonomske računice tovarne le redko odločajo.



V Ljubljani za bazene, na Ravnah za mesta



Podoben podvig kot dunajska tovarna sta lani izpeljali tovarna Julon in Vodno mesto Atlantis v BTC v Ljubljani. S preusmerjanjem presežka toplotne energije, ki nastane v proizvodnji tovarne Julon, sta 100-odstotno izpolnili Atlantisove potrebe, pri čemer so se stroški ogrevanja znižali za 54%. Prav tako se od oktobra z odvečno toploto Julona ogreva tudi Športni center Millenium. Na Ravnah na Koroškem in drugih bližnjih mestih se bo za dopolnilni ali celo glavni vir ogrevanja uporabljala odvečna toplota iz tovarne Metal Ravne, ki je del konzorcija Sij. Projekt je plod sodelovanja jeklarjev s Petrol Energetiko.

Manj emisij V projekt je bilo vloženih še zdaleč ne vrtoglavih 300.000 evrov, Ljubljančanom naj bi po napovedih prinesel znatno čistejši zrak: emisije ogljikovega dioksida naj bi se v enem letu zmanjšale za več kot 2,000.000 kilogramov. To je, so postavili primerjavo, enako, kot če bi 1100 lastnikov avtomobilov, ki sicer v 365 dneh prevozijo 12.700 kilometrov, za eno leto parkiralo svoje jeklene konjičke, ne da bi jih kdaj v tem času uporabili.

»Gre za prvi projekt koristne izrabe odvečne toplote v jeklarski industriji v Sloveniji, ki ima z uporabo sodobne tehnologije in inovativnih sistemskih rešitev za integracijo pametnega, učinkovitega in trajnostnega načina ogrevanja in hlajenja prihodnost za rast, kar bo industriji in mestom omogočilo prihranke energije, izboljšalo kakovost zraka in povečalo korist za družbo kot celoto,« so sporočili iz Petrol Energetike. Pa bo znižal tudi cene na položnicah?



»Čeprav z ogrevanjem na odpadno toploto iz tovarn zmanjšamo gibljive stroške, ker za proizvodnjo toplote ni treba kupovati primarnega vira energije, denimo zemeljskega plina, ostajajo stalni stroški, ki so pri ogrevanju na odpadno toploto tovarne višji, kot če bi se ogrevali klasično. Podobno situacijo imamo pri sončnih elektrarnah: čeprav je sončna energija zastonj, elektrika, ki jo proizvaja, ni. Še več, električna energija iz sončnih elektrarn je celo dvakrat dražja od tiste v Šoštanju. Zakaj? Zaradi stalnih stroškov. Cena električne energije je celoten strošek v denarju ulomljeno s proizvedeno količino energije v megavatnih urah. Problem pri tej vrsti energije je, da je števec velik (draga investicija), imenovalec pa zelo majhen, ker takšna elektrarna ne obratuje, ko ni sonca in ponoči. Zato je, ne glede na to, da imate primarni vir energije (sonce, veter, odpadna energija...) zastonj, cena končne energije (električna energija in toplota) zelo visoka,« pojasnjuje Sekavčnik. Da bodo dunajski uporabniki novega sistema ogrevanja s toploto iz tovarne Manner ne glede na novost plačevali za ogrevanje pogodbeno določeno ceno, kot jo plačujejo preostali odjemalci, so nam potrdili tudi na Predstavništvu mesta Dunaj.