Cirkusa v Slovenijo ne bo, ker so jim zasegli opremo

Predstava Varekai v izvedbi Cirque du Soleil, ki je bila predvidena za ta konec tedna v dvorani Stožice (danes, jutri in v nedeljo), je prestavljena, organizatorji pa so že napovedali nov termin: od 2. do 4. junija 2017. Krive so nepredvidene okoliščine, so sporočili, turški mediji pa so poročali, da je carina po odloku sodišča zasegla 23 tovornjakov te slavne kanadske artistične skupine. Odločitev sodišča je povezana s finančnimi izgubami zaradi številnih odpovedanih predstav po propadlem puču 15. julija.



Zanje tudi Alan Hranitelj



Skupina s sedežem v Montrealu je zaradi izrednega stanja v Turčiji odpovedala 40 predstav med mednarodno holtikulturno razstavo v Antaliji EXPO 2016; artisti so enostransko razdrli pogodbo, ki so jo sklenili z organizatorjem ESO Organizasyon, in za 40 predstav med 16. avgustom in 17. septembrom dobili 2,250.000 evrov v gotovini. Konec julija pa so Kanadčani Turkom sporočili, da pogodbo odpovedujejo zaradi varnostnih težav in da plačila za predstave ne bodo vrnili. A je Cirque du Soleil gostoval v Turčiji, v Istanbulu med 1. in 9. oktobrom, v tem času pa je turški organizator, vpleten v spor z artisti, na sodišču zahteval začasni zaseg 23 tovornjakov z opremo; odlok je postal veljaven 12. oktobra, 18 tovornjakov so zadržali na meji z Grčijo, pet pa naj bi jih mejo prevozilo, še preden je odlok začel veljati.



Kanadska skupina je leta 1984 s povezovanjem gledališča, baleta, sodobnega plesa, mojstrske scenografije in umetnosti akrobacije začela pisati zgodovino novega umetniškega žanra – cirkusa z močnim umetniškim poudarkom. Na začetku je Cirque du Soleil štel 73 članov, zdaj zaposluje 4000 ljudi po vsem svetu, med njimi 1300 umetnikov. Tudi po več kot 30 letih skupina še vedno navdušuje ter vsako leto pripravi novo predstavo. Te si je od 1984. ogledalo več kot 160 milijonov ljudi, od tega skoraj 15 milijonov lani. Za svoje predstave je Cirque du Soleil prejel številne nagrade pa tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Izstopa tudi zaradi ekstravagantnih kostumov nastopajočih; leta 2011 jih je za predstavo Zarkana oblikoval Alan Hranitelj.



V Ljubljani naj bi nastopili s predstavo Varekai s podnaslovom Gozdne pripovedi, s katero so od 2002. gostovali že v več kot 130 mestih v 23 državah po svetu, ogledalo pa si jo je skoraj deset milijonov ljudi. V predstavi – beseda varekai v romskem jeziku pomeni kjer koli – sodeluje 50 akrobatov in glasbenikov iz 19 držav. Produkcija, ki jo je režiral Dominic Champagne, je poklon nomadskim dušam, duhu umetnosti cirkuške tradicije in vsem, ki z neskončno strastjo iščejo pot v Varekai. V predstavi je uporabljenih več kot 600 kostumov, skupaj s čevlji, lasuljami, klobuki in modnimi dodatki, ki jih je oblikovala Japonka Eiko Išioka. Glasba je delo skladateljice Violaine Corradi, ki je glasbeni svet ustvarila s kombiniranjem zvokov, značilnih za obrede na Havajih, tradicionalne armenske melodije, pesmi trubadurjev iz 11. stoletja in gospel, ter sodobnih aranžmajev. Za scenografijo je poskrbel Stephane Roy: svet Varekai sestavlja gozd s 300 drevesi. Iz njega se razprostira zlat oder s premerom 12,8 metra, na katerem so pet pasti, dve mešalni mizi in dvižna ploščad. Umetniki z ene strani odra na drugo potujejo po 30 metrov dolgem stopnišču, podobnem hrbtenici velikanske ptice. Na koncu poti, nad občinstvom, je razgledišče: sedem kvadratnih metrov velika ploščad je tudi bivališče enega od prebivalcev gozda.