Ciplji v mreži skregali ribiče

PIRAN – Sezona cipljev je tu. Ministrstvo za kmetijstvo je dovoljenje za tradicionalni organiziran izlov zimskih jat cipljev in spremljajočih belih rib v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu za to sezono podelilo skupini 18 ribičev. Ti so za svojega vodjo kot že pred leti izbrali piranskega ribiča Zlatka Novogradca, ki pa nima lahkega dela.



Skupina ima dovoljenje za 10 izlovov od lanskega 1. novembra do konca marca. Predlani so v devetih izlovih ujeli 6400 kg rib, lani pa v štirih približno 3500. V sedanji sezoni so se ob prežanju na jato cipljev in na najustreznejše vremenske razmere na morje odpravili dvakrat. Prvič so se 22. decembra po kar 17-urnem napornem lovu vrnili na obalo z malo več kot 1,2 tone cipljev in kakovostnejših belih rib ter tako pred božičem z njimi dobro založili obalne ribarnice. Drugič se je na morje v noči na torek podalo 13 ribičev, ujeli so 520 kg rib. Med njimi sta bili dve tretjini cipljev, drugo pa brancini in ovčice. A ta ulov je imel grenak priokus, saj je ribiški inšpektor pri izvedbi našel kar veliko nepravilnosti. Med njimi so se po besedah Novogradca, če se izkažejo res za hujše kršitve, nekatere dogajale že prej, a se nanje ni tako odzival.

