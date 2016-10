Cimos za 110 milijonov evrov v italijanske roke

LJUBLJANA, KOPER – Konzorcij prodajalcev 92-odstotnega deleža Cimosa na čelu z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes z družbo TCH Cogeme, ki je v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria, podpisal pogodbo o prodaji deleža. Vrednost transakcije znaša 110 milijonov evrov, posel pa bo predvidoma zaključen v prvem četrtletju 2017, so sporočili iz DUTB.

Pogodbo so podpisali glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidia Glavina, drugi lastniki Cimosa ter glavni izvršni direktor TCH Cogeme Gino Berti.

Med odložnimi pogoji sta pridobitev soglasij agencije za varstvo konkurence in dogovor s hrvaško agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank glede tožbe proti Cimosu zaradi neplačanega dolga do nekdanje Riječke banke.

TCH Cogeme je napovedal, da bo po zaključku transakcije Cimosu zagotovil 20 milijonov evrov svežega kapitala za podporo in spodbuditev načrtovanih naložb za modernizacijo Cimosove proizvodnje ter za zaključek trajajočega prestrukturiranja Cimosa. »Potrudili se bomo, da bomo v čim krajšem času pridobili nova naročila za Cimos, ki jih je tudi zaradi negotove poslovne in finančne situacije v zadnjih letih primanjkovalo. Obstoječe ključne stranke Cimosa so nas prav tako pripravljene podpreti,« je po podpisu kupoprodajne pogodbe povedal Berti.