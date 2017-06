Cimos z 18 milijoni svežega denarja

KOPER – Novi italijanski lastniki Cimosa so koprsko družbo skladno z napovedmi dokapitalizirali z 18,3 milijona evrov. Denarni vložek je podjetje TCH Europe, ki jo je v Sloveniji odprla družba TCH Cogeme v lasti sklada Palladio Finanziaria, že vplačalo, dokapitalizacija pa je bila danes vpisana tudi v sodni register, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Gre za prvi del dokapitalizacije Cimosa, ki so jo potrdili na skupščini družbe 18. maja. V drugem delu pa bodo novi lastniki enega večjih slovenskih dobaviteljev avtomobilske industrije dokapitalizirali še z 1,7 milijona evrov, in sicer s pretvorbo terjatve do faktorinške družbe Prvi faktor, ki jo je TCH Europe prevzel od družbe Cimosa Tam iz skupine Cimos, v kapital. Po izvedenih obeh fazah dokapitalizacije se bo osnovni kapital Cimosa povečal z nekaj manj kot 43,5 milijona evrov na nekaj manj kot 63,5 milijona evrov.

Novi nadzorniki in uprava

Poleg tega je koprsko okrožno sodišče danes v sodni register vpisalo tudi druge sklepe skupščine. Na njej so ob menjavi lastništva v družbi poleg dokapitalizacije potrdili tudi nove nadzornike. Po odstopu Walterja Otta Hermanna Gnuareta, Petra Maximiliana Stehleja, Andra Ocvirka in Mitja Mavka so novi nadzorniki postali Federica Mor, Nicola Iorio, Massimiliano Mattietti in Matteo Berti.

V sodni register so bili danes vpisani tudi novi člani Cimosove uprave. Novi predsednik uprave je dosedanji predsednik uprave TCH Cogeme Gino Berti, člani pa Otello Cavaliere, Mariano Zaccariotto ter dosedanji predsednik Cimosove uprave Gerd Rosendahl.

Prodajni postopek za Cimos se je po številnih zapletih zaključil sredi maja. Družba TCH Cogeme je namreč takrat plačala kupnino 100.000 evrov, delnice Cimosa so bile prenakazane na novega lastnika, izvedena pa je bila tudi že skupščina. Novi lastniki so takrat napovedali tudi, da bodo do konca maja poplačali pretežni del Cimosovih obveznosti do bank ter zagotovili svežo likvidnost v znesku 15 milijonov evrov. V naslednjih treh letih bodo novi lastniki v Cimos po napovedih vložili še 50 milijonov evrov. TCH Cogeme in Cimos se bosta združila v novo poslovno skupino, katere sedež bo v Kopru.