Čevljar pred 80 leti izrezljal jaslice iz lipovega lesa

Pred 115 leti se je rodil tržiški čevljar Jožef Ribnikar. Že v mladosti je s čevljarskim nožem izrezoval 25 centimetrov velike figurice iz lipovega lesa. Pred natanko 80 leti pa je izdelal in tudi postavil – zdaj že znamenite jaslice!



Te je ves čas dopolnjeval, pravzaprav je to počel vse do smrti, zadnjo figurico je dodal leta 1970. Za njim je njegov trud nadaljeval sin Vinko Ribnikar, akademski kipar.



Glas o Tekčevih jaslicah – Tekčeve zato, ker se je hiši reklo Pri Tekcu – je hitro presegel tržiške meje. Od vsepovsod so prihajali ljudje – vsi, od otrok do poznavalcev – ter jih občudovali. Jožef je likom vdihnil življenje, zato so tudi tako priljubljene.



Jaslice, izdelane iz lipovega lesa, so namreč gibljive in prav zato še bolj vabljive. Vidimo lahko Marijo, ki ljubeče ziblje Jezuščka, pa pastirce, ki prinašajo darove, angelce, ki zvesto krožijo na nebu nad štalico, pastirja, ki seka drva, in onega drugega, ki črpa vodo, zvonove, ki zvonijo, pa to sploh še ni vse, vidimo lahko namreč še marsikaj drugega. Kar je prava paša za oči! Tudi zaradi mehanike, domiselno izpeljane konstrukcije z različnimi kolesji, vzvodi, ki povzročajo te gibe, premikanje in živost.



Izvirno postavitev pred kuliso mesta Betlehem, katere del so številni kmečki prizori, je Vinko dopolnil s povezanimi evangelijskimi prizori: iskanje prenočišča, trije modri s Herodom, beg v Egipt...



Pomembnost teh jaslic je tudi, prvič, v njihovi ljudski in kulturni dediščini ter, drugič, zaradi prehajanja iz roda v rod. Nad njimi namreč ves čas nekdo bedi.



Če je Jožef Ribnikar, kot rečeno, likom vdihnil življenje, je ob jaslicah svetopisemsko zgodbo pripovedoval Daniel Zupan, mož Jožefove druge hčerke Silve, ki je bil tudi sam navdušen jasličar.



Jožef Ribnikar je imel poleg Vinka dve hčeri: Mari (poročena Šmid) in Silvo (poročena Zupan). Prva je ljubiteljska slikarka, druga pa je, z možem Danijem, pripravila velik prostor v svojem domu in ga poimenovala Galerija družine Ribnikar – Tekčeve jaslice.



Dani Zupan, ki je bil najzvestejši skrbnik in razlagalec teh jaslic, je bil tudi srčika znanega Kvinteta bratov Zupan, ki je ob jaslicah vsako leto pripravil božični koncert.



Po Danijevi smrti ga je nadomestil njegov sin Marjan, ta s svojo družino odtlej skrbi za jaslice pa tudi za božične koncerte ob njih. Letošnji bo, denimo, v petek, 30. decembra, ob 19. uri v Galeriji družine Ribnikar v Tržiču. Na koncertu bosta prepevala kvintet Pueri Cantorum in vokalna skupina Lipa.



Zdajšnji skrbnik Marjan je star 42 let. Njegovi prvi spomini na Tekčeve jaslice sežejo približno 25 let v preteklost. Bil je zraven strica Vinka, ki mu je pokazal, kako se neguje ljudsko oziroma kulturno dediščino. Že leta 1991 so jih imeli priložnost spraviti v svojo galerijo, od leta 2000 so tam tudi stalno postavljene.



Četudi so osem metrov široke in štiri metre globoke jaslice stalno postavljene, jih je treba vsako leto nekolikanj osvežiti, saj mah dodobra zbledi in nabere se prah, tudi voda v potočkih ni več tako kristalno čista.



Za vse to poskrbi Marjan z ženo Minno – ta prihaja iz finskega Kuopia, kjer tovrstne (katoliške) tradicije lesenih (alpskih) jaslic ne poznajo – in tremi pridnimi otroki, 10-letnim Matijo, šestletnim Emilom in dveletno Lucijo.



Pa še to: ogled jaslic je možen vse leto po dogovoru, v božičnem času, od 24. decembra do 6. januarja 2017, pa vsak dan od 9. ure do 19. ure.