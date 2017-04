Četrta veja

Predsednik ZDA Donald Trump in severnokorejski diktator Kim Džong Un se ta hip igrata s hudičevim repom. Tudi če si pred tem zatiskamo oči, njuno početje pomeni zelo resno nevarnost za mir na svetu. Skrb vzbujajoče je še nekaj: njunega razkazovanja mišic ni mogoče primerjati s skoraj džentelmensko izmenjavo vročih telefonskih klicev med ameriškim predsednikom Kennedyjem in sovjetskim voditeljem Hruščovom leta 1962. Kennedy in Hruščov sta se, kot vemo, znala pravočasno ustaviti. Kako pa je danes in kaj bo jutri? Nepreštevni kazalci potrjujejo, da so oblastniki danes po vsem svetu – tudi v Sloveniji – nevarnejši od svojih predhodnikov pred 55 leti. Znajo pa učinkoviteje prikrivati svoje napake in zavajati javnosti.

