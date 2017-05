Četrt vojakov hkrati na bolniški, generali pa ugibajo, kaj jih je zvilo

LJUBLJANA – Misija, na katero bi v okviru Natove operacije morali junija odpotovati slovenski vojaki, se zapleta. Tik pred preverjanjem pripravljenosti je namreč deset vojakov (četrtina vseh napotenih) istočasno prijavilo bolniški dopust in s tem povzročilo pravo zmedo.

Mnogi dvomijo, da so kleni potomci Martina Krpana, ki naj bi v hudih časih branili domovino, res vsi naenkrat bolni. Pa tudi če jih je zvil pomladanski nahod, se je treba vprašati: so vojaki ali betežne ženičke? Bolj verjetno je, da vojaki na tak način protestirajo, saj jim ministrstvo za obrambo in vlada do srede nista pojasnila, kakšen bo njihov finančni dodatek za odhod na misijo.

Denar pozdravi še tako hudo vojaško bolezen

Ko je zaradi nenavadno velikega števila bolniških staležev nastala zagata, so se pristojni zganili in pojasnili, da bodo vojaki, ki bodo odšli na misijo v Latvijo, z dodatki prejeli 2900 evrov plače. Koliko vojakov je po prejemu te informacije čudežno ozdravelo, še preverjamo.

Ob tem se upravičeno poraja vprašanje, kaj je tako nenadoma »zgrabilo« kar četrt napotenih vojakov. Dvom, da gre res za bolezen, povečuje kar sam sindikat ministrstva za obrambo: že v času begunske krize je napovedoval, da bodo vojaki šli na bolniško, če pristojni ne bodo finančno ovrednotili njihovega dela in pomoči na slovenskih mejah. Tokrat v sindikatu pojasnjujejo, da vojakom niso predlagali odhoda na bolniško.

Drugo vprašanje je seveda, koliko se lahko zanesemo na naše bolehne in razvajene vojake, če bi bilo - bognedaj - tako kot pred 77 leti spet s puškami treba braniti domovino.

Ne vedo, kaj jih je nenadoma zvilo

Kdo so zdravniki, ki so vojake poslali na bolniško, in kaj je vzrok njihovih bolezni, smo povprašali na ministrstvu za obrambo in tudi pri generalštabu. Pojasnili so, da je vojakom bolniški stalež odobril izbrani osebni zdravnik. Na vprašanje, ali gre za enega zdravnika ali različne, so odgovorili, da podatkov o tem ne zbirajo. »Posameznik dostavi bolniški list v enoto Slovenske vojske po koncu bolniškega staleža. Vsak posameznik ima izbranega osebnega zdravnika, podatkov o tem v SV ne zbiramo.«

Zanimalo nas je tudi, kakšni so vzroki za uveljavljanje bolniškega staleža. Na ministrstvu za obrambo točnih podatkov o tem očitno nimajo ali pa jih z nami ne želijo deliti, saj so v odgovoru zapisali splošen odgovor, da so ti lahko različni – od bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana.

V dveh letih osem nadzorov

Ob vprašanju, kako poteka nadzorovanje bolniških, so na inšpektoratu za delo pojasnili, da je to v pristojnosti delodajalca, če se nadomestilo plače izplačuje iz njegovih sredstev, ali v pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če se nadomestilo izplačuje iz njegovih sredstev.

Na ministrstvu za obrambo so nam pojasnili, da se za preverjanje bolniške odsotnosti z dela odločijo na podlagi izraženega suma zlorabe ali anonimne prijave. »Oddelek za varnost in zdravje pri delu Ministrstva za obrambo posreduje Oddelku nadzornih zdravnikov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlog za presojo upravičene zadržanosti od dela zaradi bolniškega razloga ali zahtevo za izvedbo laičnega nadzora na podlagi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Vrana vrani ne izkljuje oči

Zdravnik, ki zdravemu človeku neupravičeno napiše bolniško, bi moral biti kaznovan z odvzemom licence.

Sankcije za zaposlene pri katerih ugotovijo zlorabo so predpisane z zakonom, odvisne pa so od ugotovljenih odstopanj od zdravnikovih navodil. Zanimalo nas je še, koliko kršitev so zaznali v zadnjem letu. »Od leta 2014 do 2016 smo za sum zlorabe bolniškega staleža obravnavali osem primerov. Sum zlorabe ni bil potrjen za nobenega pripadnika SV,« so pojasnili na ministrstvu.

Preverjamo tudi, kako pri zdravniški zbornici sankcionirajo zdravnike, ki neupravičeno izdajajo bolniška opravičila. Pisanje bianko bolniških odsotnosti, čeprav pacient sploh ni bolan ali ne potrebuje nege otroka, je namreč kaznivo dejanje, ki bi ga zdravnik moral plačati z odvzemom licence. Na odgovore zdravniške zbornice še čakamo.