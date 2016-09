Cerkve brez žensk  si ni mogoče predstavljati

Frančiškan in duhovnik dr. Tadej Strehovec je generalni tajnik Slovenske škofovske konference in predavatelj moralne teologije in bioetike na teološki fakulteti v Ljubljani. Študij je opravil v Ljubljani in Leuvnu (Belgija). V doktorskem in podoktorskem študiju se je ukvarjal z etičnimi dilemami na področju raziskav matičnih celic in z vedenjsko genetiko.



Papež Frančišek je pred tedni sklical posebno komisijo, ki naj bi na novo proučila vlogo žensk v Cerkvi.



Njena naloga je raziskati zgodovinsko vlogo diakonis (pri prvih kristjanih žensk, ki so pomagale versko poučevati ženske ter skrbeti za reveže in bolnike) v prvi krščanski Cerkvi. Prav tako pa ugotoviti morebitno povezavo med liturgično in socialno službo diakonis ter službo diakonov, ki so bili v to službo posvečeni in lahko sodelujejo pri maši ter podeljujejo nekatere zakramente.



Zanimivo pri tem je, da jo sestavlja polovica žensk...



Vprašanje diakonis se v zadnjem času umešča v širši okvir razumevanja vloge žensk v Cerkvi. Zato je bilo pričakovano, da takšno komisijo papež spolno uravnoteži z imenovanjem žensk, ki prihajajo iz različnih koncev sveta in so strokovnjakinje za cerkveno zgodovino, Sveto pismo in duhovnost.



Krščanski zgodovinarji potrjujejo, da so imele ženske v antiki izjemno vlogo pri krščanskih obredih. So tudi krščevale?



Zgodovinski viri govorijo, da so v prvi krščanski Cerkvi obstajale žene, ki so skrbele za uboge, vdove in bolne. Prav tako naj bi imele posebno mesto pri krščevanju. Takrat je bil krst običajno v odrasli dobi in je vključeval vstop katehumenke v vodo. Zaradi spodobnosti so jih pri tem verjetno spremljale diakonise, diakon oziroma duhovnik pa jo je nato krstil. Zgodovinskih virov, ki bi potrjevali, da bi diakonise samostojno krščevale, ni. So pa podatki, da so pri tem sodelovale.

