Cerkev za prepoved nekaterih upepelitev

Žare s pepelom lahko hranimo, poudarja Kongregacija za nauk vere, vendar na posvečenem kraju in na posvečen način. Foto: Dejan Javornik

LJUBLJANA, VATIKAN – Drži, zlasti v zadnjem desetletju se je tudi na Slovenskem med svojci pokojnikov zelo razširila praksa, da se s pepelom iz posmrtnih ostankov lahko ravna, če temu tako rečemo, na skoraj sto različnih načinov. Poleg tega da se ga raztrese iz zraka, na kopnem, v morje, reko ali jezero, se ga lahko shrani kar doma, vstavlja v obeske, morda predela v unikatni diamant. Iz razgradljive žare, v kateri je pepel, lahko zraste drevo, razgradljivo žaro potopijo v morje, kjer bo čez čas razpadla. To so, kajpak, le nekatere možnosti ravnanja s pepelom pokojnikov oziroma z žarami. Saj ste že slišali za slikarja Srečka Romiha, ki malo pokojničinega ali pokojnikovega pepela na željo njenih oziroma njegovih svojcev, če za to plačajo, ročno doda kateri od umetniških stvaritev, ki jih lahko pri njem naročijo?

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«