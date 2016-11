Cerarjeva stranka na twitterju: pejt u k***c

JE TO NIVO?

LJUBLJANA – Po spletu je zaokrožil noči zapis stranke SMC na twitterju: »Ni važno ali je začetek seje 9:00 ali konec 01:00 »ta stranka je zmagala na nepošten način. Jaz sem žrtev.« pejt u k***c #interpelacija«. So ob enih ponoči zapisali v Stranki modernega centra, poroča Siol.net.

Objavo zbrisali, a prepozno

Objava, ki vsebuje kletvico, je medtem že bila zbrisana, a v elektronski dobi je ostala zabeležena in dokumentirana.

Kako komentirajo vsebino in nivo komunikacije smo povprašali tudi na stranki SMC, prosili smo jih tudi za komentar predsednika vlade Mira Cerarja in vprašali, ali bodo sledile kakšne sankcije. Njihove odgovore še čakamo.

Sejali pozno v noč Včeraj je v državnem zboru potekala 16-urna razprava o interpelaciji vlade, ki jo je predlagala SDS. Janez Janša je bil v govoru oster, spregovoril je tudi o tem, da »imamo vlado, ki je nelegitimna, vladno koalicijo, ki krade poslanske mandate, sodno oblast, ki krade dediščino, vlado, ki spodbuja otroke k ovajanju staršev«.

Vulgarno v hramu demokracije

To pa ni prvič, da so imeli v SMC težave z nivojem komunikacije. Septembra smo poročali, kako je poslanka SMC Maruša Škopac med govorom v hramu demokracije zaklela. Kakšne besede so prišle iz njenih ust, pa lahko preverite tukaj.