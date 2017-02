Cerarjeva koalicija razpada? Poglejte, kaj piše poslanec SD

LJUBLJANA – Koalicija SMC, SD in Desusa očitno ima težave. To se je pokazalo ob zadnjem glasovanju o noveli zakona o tujcih, ko so se glasovi opozicije in koalicije popolnoma premešali. Še več, trije poslanci SMC in tudi predsednik državnega zbora (DZ) Milan Brglez so glasovali proti. Predsednik vlade je kljub temu izjavil, da razkola v stranki ni, da pa ga je presenetilo glasovanje stranke SD, ki novele ni podprla. Precej mešani glasovi so prišli tudi iz Desusa.

A med SD in SMC se kar ne neha iskriti. Poslanec koalicijskega SD in podpredsednik DZ Matjaž Nemec je včeraj premierju javno zapisal: »Spoštovani predsednik vlade Miro Cerar, a vi še kaj razmišljate o delu v tem mandatu ali ste že sredi volilne kampanje?« Na njegovo objavo na twitterju se je hitro odzval še poslanec SDS Vinko Gorenak, ki sedi v opoziciji: »No, no ... konec koalicijske ljubezni ... Je to trden znak predčasnih volitev?«

Ali bodo res, bomo morali počakati. SDS si jih očitno močno želi ...