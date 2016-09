Cerarjev kader: dobiva za avtobus, vozijo pa ga z avtom

LJUBLJANA – V torek smo poročali, da bo po odhodu Darka Kraševca mesto generalnega sekretarja vlade po vsej verjetnosti, tako trdijo naši viri, ki so nas že v petek obvestili, da bo Krašovec odstopil, včeraj pa se je to tudi zares zgodilo, zasedel njegov dosedanji namestnik Jaka Slokan. A ko smo na vladno službo za komuniciranje, v generalni sekretariat vlade in v kabinet predsednika vlade Mira Cerarja v petek poslali vprašanja o menjavi,

Petkova vprašanja, ob katerih je obmolknil Krašovec: – Ali drži, da zapuščate mesto generalnega sekretarja vlade?

– Ali drži, da vas je premier Cerar prosil, da odidite?

– Če to drži, zakaj?

– Kam odhajate?

–Kdaj odhajate? Vprašanja, na katera od petka odgovore išče Cerar: – Ali drži, da premier Cerar želi, da se generalni sekretar vlade Krašovec

poslovi?

– Zakaj?

– Ali drži neuradna informacija, da bo za novega generalnega sekretarja

imenoval Jako Slokana?

– Kakšne so reference gospoda Slokana za zasedbo te funkcije?

odgovorov na vprašanja, ki jih objavljamo v okvirčku desno, nismo prejeli, smo pa prejeli zanimivo anonimko, v katero je neznani avtor (ali avtorica) zapisal: »Kriminal. Namestnika generalnega sekretarja vlade vozniki dnevno vozijo na delo, pa kljub temu dobi plačilo avtobusa.«

Krenili smo po sledi informacij, ki zbujajo dvom v etičnost dosedanjega namestnika generalnega sekretarja Slokana in nanj, prejel jih je tudi na svojo elektronsko pošto, naslovili naslednja vprašanja:

– Čemu kljub temu, da vas voznik s službenim vozilom praktično dnevno

pripelje v službo, prejemate nadomestilo za prevoz na delo?

– Ali menite, da je tako ravnanje primerno za bodočega generalnega

sekretarja vlade?

– Ali ste pripravljeni vrniti preveč plačana nadomestila za prevoz na delo?

Spodaj v celoti objavljamo odgovor, ki nam ga je z generalnega sekretariata vlade posredovala Barbara Peternelj: »V skladu z 28. členom Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave namestniku generalnega sekretarja vlade pripada uporaba službenega vozila za stalno osebno uporabo, pri čemer se namestnik ni odločil za pravico do stalne osebne uporabe službenega vozila. Namestnik generalnega sekretarja vlade sicer uporablja lasten prevoz (avto oz. kolo), pride pa do situacij, ko se za izvajanje službenih nalog oziroma obveznosti, povezanih s funkcijo namestnika generalnega sekretarja vlade, posluži službenega prevoza, v skladu z Navodilom o izvajanju protokolarnih in službenih prevozov. Navodilo, ki podrobneje določa obseg in način izvajanja protokolarnih in službenih prevozov v Generalnem sekretariatu Vlade (GSV) RS, med drugim določa, da so službeni prevozi prevozi, ki jih GSV opravlja na podlagi zaprosila ministrstva ali vladne službe, ter da so službeni prevozi prevozi ministrov, državnih sekretarjev, generalnega sekretarja vlade, vodje KPV in namestnika generalnega sekretarja vlade.«

Očitno se bo Slokan še naprej v službo vozil v vozilu službenega voznika in kljub temu prejemal nadomestilo za prevoz na delo.