Cerar vztraja, v Svetu Evrope zaskrbljeni

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar meni, da bodo glede novele zakona o tujcih našli rešitev, ki je skladna z mednarodnimi in ustavnimi standardi. A je prepričan, da ne mednarodno pravo ne ustava Slovenije ne moreta zavezati k nemogočemu in da se nobena mednarodna konvencija ali ustava ne moreta razlagati tako, da bi bile ogrožene človekove pravice ali varnost.

Cerar je v izjavi novinarjem po obisku azilnega doma v Ljubljani izpostavil človekove pravice in varnost naših državljanov in migrantov.

»Če države severno od nas, ki imajo bistveno večje kapacitete, postavljajo tehnične ovire, je jasno, da mora tudi Slovenija zavarovati človekove pravice svojih državljanov in migrantov,« je dejal Cerar. Po njegovih besedah države severno od nas zapirajo meje in Slovenija je država, ki ima dotok ilegalnih migracij z vseh strani.

Zaradi novele zakona o tujcih so sicer zaskrbljeni v Svetu Evrope. Generalni sekretar Thorbjorn Jagland je minuli teden v pismu Cerarju zapisal, da novela sproža vrsto vprašanj v zvezi z evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks pa je pisal predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu. Kot so za STA pojasnili v Brglezovem kabinetu, pismo še proučujejo, zato ga še ne komentirajo.

Cerar je povedal, da so pri pripravi novele zakona o tujcih, ki jo kritizirajo tudi v Svetu Evrope, angažirali mednarodne in ustavne strokovnjake. Zakon je v parlamentarnem postopku in Cerar je prepričan, da bodo našli rešitev, ki je skladna z mednarodnimi in ustavnimi standardi. Poudaril je, da želijo z zakonom omogočiti učinkovito upravljanje razmer v izjemnih primerih.