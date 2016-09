Cerar spet kadruje: imenoval bo moža, ki mu očitajo tole

LJUBLJANA – Po sedmih menjavah ministrov v tem mandatu bo po naših neuradnih podatkih premier Miro Cerar zamenjal še generalnega sekretarja vlade. Darko Krašovec bo sicer po dogovoru s Cerarjem uradno odstopil sam, trdijo viri blizu vladi. Zanimivo je, da smo vprašanja o menjavi že v petek naslovili tako na Kraševca, njegov sekretariat, od katerega smo prejeli celo povratnico, da so vprašanja prejeli, vladni urad za komuniciranje in premierja

Jako Slokana smo vprašali:

– Čemu kljub temu, da vas voznik s službenim vozilom praktično dnevno

pripelje v službo, prejemate nadomestilo za prevoz na delo?

– Ali menite, da je tako ravnanje primerno za bodočega generalnega sekretarja vlade?

– Ali ste pripravljeni vrniti preveč plačana nadomestila za prevoz na delo?

Cerarja. Pa nobeden ni reagiral, čeprav je bilo v petek pred tretjo, ko najbrž še delajo.

Prva afera Jake Slokana

Zanimiva je tudi Cerarjeva nova kadrovska izbira. To je Jaka Slokan, ki je zdaj Krašovčev namestnik. Zanimivo je, da smo, potem ko smo na vlado naslovili vprašanja o imenovanju Slokana, dobili zanimivo anonimno sporočilo: »Kriminal. Namestnika generalnega sekretarja vlade vozniki dnevno vozijo na delo, pa kljub temu dobi plačilo avtobusa.«

Informacije kajpada preverjamo pri Slokanu, na generalnem sekretariatu, od koder smo že dobili potrdilo, da so vprašanja prebrali, in na vladnem uradu za komuniciranje. Kaj smo vprašali Slokana, preberite v okvirčku desno.

To pa ni Slokanova prva afera. Primorske novice so v zadnjih dneh leta 2014 poročale o besedah bivšega šefa ZZZS Sama Fakina, ki ga je vidni funkcionar Cerarjeve stranke SMC Erik Kopač povabil na sestanek, kjer je bil tudi namestnik generalnega sekretarja vlade Slokan, in dejal: »Pozvali so me, naj umaknem kandidaturo, češ da nimam podpore stranke v parlamentu in da želijo izpeljati reformo s svojim človekom.«

Krašovec in barske mize

Sicer pa Finance ravno danes razkrivajo, da je Krašovec, ki mora oditi, leta 2011, ko je bil še generalni sekretar na ministrstvu za šolstvo, kjer je bila tudi Cerarjeva bivša žena Danica, naročil šest barskih miz. Ne kakršnih koli, takšnih za tisočak na kos. Danica Cerar pa je v tistem mandatu javnosti postala poznana po naročilu avtomata za kavo za več tisočakov. Za davkoplačevalski denar, seveda.

Krašovec mora sicer po neuradnih informacijah oditi, ker se je, kot poroča Požareport, v prostem času šel odvetnika (pravnega pooblaščenca) zasebnega podjetja svoje žene Anite Krašovec (A pohištvo, d. o. o.) in med sodnim postopkom tega podjetja zoper državo zaradi zasebnih nepremičninskih poslov predlagal izločitev vseh sodnikov v državi.