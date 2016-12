Cerar: preglasovanje je bilo nujno

LJUBLJANA – Preglasovanje glede sporazuma s Fidesom je bilo nujno, a vse tri koalicijske stranke še vedno stopajo proti istemu cilju, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik vlade Miro Cerar. Dejal je, da v vsaki koaliciji kdaj nastanejo trenja. O predčasnih volitvah pa ne razmišlja.

Predsednik vlade razume, da sta koalicijska partnerja zaradi tega preglasovanja v nekoliko večjem nelagodju, a je moral zahtevati, da se danes odločitev sprejme, »drugače se bomo ustavili na vsakem koraku«. Je pa to, kot je pojasnil, storil na podlagi preverjenih dejstev, zelo jasne argumentacije in ob tem, da so se temeljito pogovorili.

»Tu ni bilo več mogoče čakati. Zato je bilo tudi danes nujno preglasovanje na tej točki,« je dejal. Dodal je, da pa vendar vse tri koalicijske stranke še vedno stopajo v isto smer, proti istemu cilju, tj. izboljšanju kakovosti sistema javnega zdravstva za bolnike, in od tega ne odstopajo.

Zato nadaljujejo s sprejemanjem ustrezne zakonodaje in operativnimi ukrepi. Po njegovih besedah stvari niso enostavne in so porabili kar nekaj časa za medsebojno usklajevanje. Je pa že v sredo v DZ koalicija skupaj še z nekaterimi potrdila zakon o lekarniški dejavnosti, danes so na vladi sprejeli zakon o omejevanju tobačnih izdelkov. V 14 dnevih pa pričakuje, da bo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc predložila nadaljnji paket zakonov, ki prinašajo ključne nadaljnje korake v reformi zdravstvenega sistema.

»Koalicija dela naprej. Zaradi ene odločitve, kjer je prišlo do preglasovanja, res ne moremo sklepati, da delo ne gre naprej normalno,« je dejal premier. Je pa po njegovih besedah res, da so se na točki, ki zadeva vprašanje sporazuma med vlado in Fidesom, razšli glede interpretacije. Vse ostale točke pa so normalno obravnavali.

Cela vlada pa se po njegovih besedah zaveda, da je sedaj treba zelo intenzivno nadaljevati dialog tudi z drugimi sindikati javnega sektorja. Omogočiti jim je treba, »da se seznanijo z določbami sporazuma na način, kot smo se mi, da bodo točno videli, kaj je bilo tu sprejeto«. Cerar zato verjame, da bodo že v naslednjih dneh ta dialog ponovno vzpostavili.

»Verjamem, da ne bo lahko, ampak to moramo narediti. In na koncu verjamem, da moramo doseči tudi ta sporazum v korist javnih uslužbencev in v korist naše države. Tu enostavno ni umika,« je poudaril.

Po Cerarjevih besedah sicer v vsaki koaliciji kdaj nastanejo trenja. Prepričan pa je, da so v dveh letih dokazali, da dobro delajo in da gredo v pravo smer. »O predčasnih volitvah ne razmišljam. Skupaj s stranko SMC in seveda tudi koalicijskimi partnerji sem dobil mandat za štiri leta. Mislim, da mora vsaka odgovorna vlada takšen mandat izkoristiti, da začeto delo dokonča,« je poudaril.

DeSUS ne izstopa iz koalicije

Po besedah prvaka DeSUS Karla Erjavca ni razloga za izstop DeSUS iz koalicije, bojijo pa se, da pot, po kateri stopa premier Miro Cerar, ne zagotavlja njenega preživetja. Po podpori vlade sporazumu s Fidesom le z glasovi SMC Erjavec ocenjuje, da je koalicija pred hudo oviro, ob čemer izpostavlja pogajanja z drugimi sindikati javnega sektorja.