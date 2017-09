Cerar odpovedal obisk v Zagrebu, krive so izjave Plenkovića

LJUBLJANA – Komaj dva dneva po tem, ko sta se slovenski premier Miro Cerar in hrvaški premier Andrej Plenković v New Yorku dogovorila, da se bosta 27. septembra srečala v Zagrebu, je slovenski premier srečanje odpovedal, je poročala TV Slovenija.

Plenković je namreč med drugim dejal: »Izjemnega pomena je, da mednarodni tribunali delujejo po najvišjih pravnih standardih in v polnosti spoštujejo relevantna pravila. Če pride do kršitve nepristranskosti ali neodvisnosti mednarodnih tribunalov ali sodnikov, kar se je dejansko zgodilo v primeru arbitražnega postopka med Hrvaško in Slovenijo, se njihove odločitve pravno izničijo. Hrvaški zato ni preostalo drugo, kot da se iz arbitražnega postopka umakne. Za nas je to primer spodkopavanja vladavine prava in primer, ki bo države odvračal od uporabe mirnega reševanja sporov ob pomoči tretje strani.«