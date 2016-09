Cerar obdaril svoje ministre, presenečenje je bilo sladko

LJUBLJANA – Danes se je vlada sestala že na 100. seji, kot kaže, pa je bilo na njej še posebej sladko. Predsednik vlade Miro Cerar je svoji ministrski ekipi podaril posebno darilo – dobre slovenske čokoladne bombončke. »Kupil sem jih sam, ni šlo iz proračuna,« je hitro pojasnil na novinarski konferenci po seji vlade.

Skrbi pa niso sladke

Kljub temu da so se na seji vlade danes sladkali, pa skrbi Mira Cerarja niso tako sladke. V teh dneh se namreč ubada s tremi interpelacijami, ki jih je proti njegovim ministrom vložila opozicijska stranka SDS. V prvem odzivu na zadnjo interpelacijo proti ministrici za šolstvo je dejal, da prav to pove veliko o tem, kako zelo uspešni so pri svojem delu. »To očitno moti marsikoga, ki je živel v nekem drugem času in bi jih rad nazaj. Na očitke bo odgovorjeno in prepričan sem, da bo šla koalicija enotno naprej.« »Kako lahko nekdo, ki sam ravna tako, danes išče legitimnost s tem, da s prstom kaže na nekoga drugega. Če kaj naredimo narobe, popravimo. Ne morem razumeti tega, da nekdo, ki je sam prekršil standarde etike in jih zdaj popravljamo, kritizira,« je dejal v prvem odzivu na zadnjo interpelacijo proti ministrici za izobraževanje Maji Makovec Brenčič. Cerar svoje ministre podpira in meni, da so na pravi poti do uspeha. »Ministrica za zdravje je na pravi poti za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu,« je rekel Cerar in zagotovil, da ima v koaliciji podporo. Podporo ima po njegovih besedah tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Ponosen na uspehe

Cerar je v kratkem pregledu zadnjih dveh let dejal, da je vesel, da so imeli v dveh letih že 100 sej in da so sprejeli toliko rešitev in odločitev. »Danes smo sprejeli paket davčnega prekonstruiranja. Pred dvema letoma je bila Slovenija še v hudi gospodarski in finančni krizi. Bila je tudi v politični krizi. Pred tem so se vlade sestavljale in niso mogle zagotovitvi politične stabilnosti.« Pravi, da je bila pred njegovim prihodom Slovenija brez mednarodnega ugleda, v njej pa korupcija in državna kriza. Danes pa je stabilna, da lahko normalno in nemoteno deluje. »In to skušajo danes marsikateri z raznimi manevri spodkopati, ker jih motijo uspehi te vlade ali pa jih moti, da gremo naprej, ko ni več mogoče delati stvari pod mizo. Treba je poudariti, da je uspelo vladi v dveh letih bistveno izboljšati stanje javnih financ. Spet smo država, ki gospodarno ravna z državnim premoženjem v korist državljanov. Ogromno prihrankov je bilo, zmanjšali smo skupni javni dolg, povečali učinkovitost pobiranja javnih dajatev, uvedli davčne blagajne, ki že dajejo prve otipljive rezultate.«

Cerar je še dejal, da je vlada prvič po osamosvojitvi sprejela strategijo upravljanja javnih naložb. Povečala se je tudi gospodarska rast, ki je postala stabilna.