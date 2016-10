Cerar: To je tragično, ministrica bo odgovarjala

Anja Kopač Mrak in Miro Cerar. Foto: Aleš Černivec/Delo

LJUBLJANA – Predsednik vlade Miro Cerar je po odločbi vrhovnega sodišča glede velenjskih dečkov danes izrazil zaskrbljenost in zadevo označil za »izredno resno«. Cerar, ki se mudi na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju, se namerava po vrnitvi v Slovenijo pogovoriti z ministrico za delo Anjo Kopač Mrak in sprejeti »jasna stališča«.

»Gre za izredno resno zadevo, tudi tragično. Po tej odločbi vrhovnega sodišča sem zaskrbljen. Takoj ko se vrnem iz tujine, se bom moral z ministrico usesti, se pogovoriti in tudi sicer bo treba sprejeti zelo jasna stališča,« je odgovoril Cerar na vprašanje, kako ocenjuje vlogo ministrice v tej zadevi. »Takoj po vrnitvi iz tujine se lotimo tega vprašanja,« je dejal slovenskim novinarjem pred začetkom dvodnevnega vrha voditeljev EU.

Babici kršene ustavne pravice

Vrhovno sodišče je v sredini javni razglasitvi sodbe v zvezi s pritožbama Centra za socialno delo (CSD) Velenje in zastopnika babice dečkov iz Velenja navedlo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka pa ostajata pri rejnikih.

Sodišče je ugotovilo, da je CSD preuranjeno posegel in otroke odvzel starima staršema, saj bi najprej moral počakati na odločitev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali dajo starim staršem dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti.