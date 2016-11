Cerar izrazil podporo ministrici

LJUBLJANA – Premier Miro Cerar izraža podporo ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc, so po današnjem sestanku med premierjem in ministrico sporočili iz kabineta predsednika vlade. Obenem je Cerar izpostavil, da je zanj ključno, da ministrica spoštuje zavezo o vložitvi zakonodajnega paketa do 12. decembra, ki jo je dala tako njemu kot koaliciji.

Obljubljen zakonodajni paket namreč pomeni začetek najbolj ključnih reform v zdravstvu. »Pričakujem, da se bo ministrica Kolar Celarc držala začrtanih rokov, saj si želim modernizirati slovensko javno zdravstvo. Dokler sva na skupni poti sprememb na bolje v dobrobit ljudi, ministrica uživa moje zaupanje,« je še dodal Cerar.

Glede aktualnega dogajanja pa je Cerar pojasnil, da sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti nima prilog ter da ministrica ni prekoračila svojih pooblastil, ki jih ji je podelila koalicija in vlada, so sporočili iz Cerarjevega kabineta.

Koalicijski partnerici sta namreč v minulih dneh ostro nastopili proti ministrici za zdravje, ki je v torek parafirala stavkovni sporazum z zdravniškim sindikatom Fides.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je po petkovi seji izvršnega odbora stranke pojasnil, da Kolar Celarčevi odrekajo podporo. Po njihovem mnenju bi bilo prav, da bi ponudila odstop in da bi ga premier tudi sprejel. Zadeve so po mnenju DeSUS tako daleč, da na področju zdravstva brez osvežitve na ministrstvu ni več mogoče pričakovati uspešnega dela vlade.

Tudi v SD so opozorili, da se čas za modre rešitve in zagotovitev socialnega miru izteka, zato pričakujejo, da bo premier ukrepal. Danes se bo sestalo predsedstvo stranke, na dnevnem redu so »aktualne zadeve«, zato je pričakovati, da bodo razpravljali tudi o ministrici. O tem bodo predvidoma danes govorili tudi na predsedstvu SD.

Erjavec je danes za STA navedel, da mora premier pač ugotoviti, katere navedbe glede obstoja prilog k sporazumu so prave. Fides in ministrstvo namreč trdita, da prilog ni, v DeSUS in SD pa trdijo, da je in da jo je ministrica na vrhu koalicije tudi omenila.

»Prav je, da premier razčisti, kdo zavaja,« je povedal Erjavec. Če se izkaže, da imata partnerici prav, bi bilo po Erjavčevih navedbah tudi prav, da ministrica odstopi, saj vsebina priloge ni v skladu z dogovorom na koaliciji.

Prav zato, ker priloga ni bila znana, po Erjavčevem mnenju nihče ni znal pojasniti vsebine parafiranega sporazuma. Napovedal je, da se bo koalicija ta teden pogovorila na podlagi vseh dejstev, premier pa se bo odločil, kako naprej.

Glede na objave v nekaterih medijih je Erjavec še ocenil, da predsedniku Fidesa Konradu Kuštrinu, ki je z ministrico parafiral sporazum, ne gre za ureditev razmer v zdravstvu, pač pa ga očitno »mami vonj po predčasnih volitvah«.

Ministrica mora sicer do redne seje vlade pripraviti podrobnejša pojasnila glede posameznih določb sporazuma vključno s finančnimi posledicami. V njem so po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja nejasnosti na več postavkah. Sporazum je poleg tega zaustavil pogajanja z drugimi sindikati javnega sektorja, na kar sta opozorili tudi DeSUS in SD.