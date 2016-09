Čeprav je na vozičku, Simon supa po Krki

BREŽICE – Supanje je v zadnjih letih postalo eden najbolj priljubljenih vodnih športov na svetu. Gre za tako imenovano stoječe veslanje in bržkone ste med poležavanjem na plaži ob morju, jezeru ali reki že opazili kakšnega suparja. No, če ste se v zadnjem času mudili na obrežju reke Krke, ste morda naleteli na prav poseben prizor: v športno-rekreacijskem centru Sup Čatež so namreč začeli organizirati supanje za invalide.



Za dušo in telo



»Projekt je nastal v sodelovanju in na pobudo brežiške občine,« poudarita vodji centra Sup Čatež Simona Potočar in Jernej Agrež. Občina Brežice je konec lanskega leta namreč začela projekt Občuti svobodo vode, ki ga vodi podžupanja Katja Čanžar: »Naš projekt je bil na razpisu Erasmus med 19 izbranimi (prijavilo se jih je sicer več kot 300, op. p.), ki jih bo sofinancirala Evropska komisija.« Od skupno 620.000 evrov, kolikor je vreden projekt, je brežiška občina skoraj pol milijona evrov pridobila na omenjenem razpisu.



Del teh sredstev so namenili organizaciji supanja za invalide. Tako se vsak četrtek v center Sup Čatež pripelje poln kombi nasmejanih varovancev društva Sonček. Med njimi je Simon Pečnik, ki ima za seboj težko življenjsko zgodbo: kot mlad fant se je tako hudo ponesrečil, da je pristal na invalidskem vozičku. Ker zelo težko govori, nam pri komunikaciji z njim pomaga njegova spremljevalka: »Nekoč sem treniral smučanje,« nam zaupa Simon. »Zato mi to, da se spet lahko ukvarjam s športom, še posebno veliko pomeni.«

