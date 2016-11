LJUBLJANA – Arso je ob 14. uri objavil izredni bilten. Zapisali so, da se je po hidrološki prognozi Agencije RS za okolje naraščanje rek na zahodu države prehodno ustalilo, nekatere reke upadajo. Ob ponovni okrepitvi padavin danes popoldne in v noči na ponedeljek je mogoč ponoven porast rek v večjem delu države.

Ob nevihtah in močnejših nalivih lahko danes popoldne in zvečer hitro porastejo in poplavijo manjše reke in hudourniki v večjem delu države.

Opozorilne pretoke presegajo Tolminka, Sava Bohinjka s pritoki, Vipava s kraškimi pritoki ter Kolpa v zgornjem in srednjem toku. Pretoki naštetih rek so ustaljeni. Opozorilni pretok je presegla tudi Ljubljanica v Mostah, ki bo danes in jutri predvidoma še nekoliko porasla.

Danes bo močneje porasla tudi Sava v srednjem in spodnjem toku. Sava v Hrastniku bo opozorilni pretok presegla predvidoma danes okoli 14 ure.