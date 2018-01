Celo Hrvati so zbirali za Simonovo protezo

BIZELJSKO, NOVO MESTO – »Kako malo je treba, da osrečimo nekoga, ki je potreben naše pozornosti, dragi motoristi! To smo naredili za Simona Turka iz Novega mesta, da mu bo v življenju lažje in da bo lahko spet z nami delil svoje veselje na motorju. Hvala še enkrat vsem, ki ste s svojo pozornostjo pomagali Simonu,« so sporočili motoristi Društva ljubiteljev motociklov Vrageci Bizeljsko. Pred dnevi so pripravili zelo odmevno akcijo in zbrali denar za Simona, ki se je ponesrečil pred slabimi tremi leti, ko mu je, nič krivemu, avto s prikolico odtrgal nogo.

Tudi Simon je bil nad potezo kolegov ganjen, sploh zato, ker ni vedel, kaj kuhajo za njegovim hrbtom: »Res sem bil prijetno presenečen! Sploh ker nikoli od nikogar nič ne pričakujem. Tako pa sem spoznal, da v nesreči nisem sam. To je zame dodatna zaveza in spodbuda, da speljem to, kar sem si zadal: da torej nabavim novo boljšo protezo, ki mi bo omogočala športne aktivnosti. Takšnih namreč zavod za zdravstveno varstvo ne plača.«

Da bi pomagali Simonu, je najprej predlagal njegov dolgoletni prijatelj Robi Požek iz Bistrice ob Sotli, prav tako motorist, član vragecev z Bizeljskega, s Simonom je skupaj prevozil ničkoliko kilometrov. In njegovi kolegi niso veliko razmišljali, ampak so se kaj hitro odločili za akcijo. Tako so v soboto zvečer na povabilo vragecev, katerih član je bil pred nesrečo tudi Simon, motoristi napolnili dvorano vinske zadruge na Bizeljskem. »Z obiskom in odzivom kolegov smo izjemno zadovoljni! Motoristi so že po klubih zbirali prostovoljne prispevke in so zbran denar prinesli na druženje,« je dejal predsednik vragecev Robi Sokler, ki tudi sam ve, kaj pomeni padec z motorjem. Zadnje poletje smo namreč poročali o njegovi sreči v nesreči, ko je tik pred njim cesto prečkala skupina divjih prašičev. Te je opazil, ni pa videl, da je za gručo štirinožcev na cestišče prišel še eden, ki je Robiju presekal pot. Trk je bil neizogiben, prašič je poginil, Robert pa je obležal nezavesten in poškodovan na cesti z zlomljeno ključnico. Danes posledic padca ne čuti več.

Jih pa seveda še vedno čuti Simon, ki jo je grdo skupil 13. junija 2015. Z motorjem se je v mraku peljal po lokalni cesti mimo Zalok, ko je v desnem ovinku zagledal, da avto s prikolico, na kateri je imel naložen avto, seka ovinek. Avtu se je izognil, a je z ramo zadel naložen avto, z nogo pa udaril v plato. Zagrabilo mu jo je in mu jo utrgalo točno nad motorističnim čevljem, imel je nižje, poletne. Simon je hudo poškodovan obležal na sredi ceste, in kljub hudim bolečinam in zavedanju, da lahko izkrvavi, se je nekako odvlekel ob rob ceste, hkrati je hitel klicati reševalce. Na srečo so ležečega opazili sosedje, ki so se ravno vrnili domov, prvi so mu priskočili na pomoč.

Sledilo je dolgotrajno okrevanje, ki še vedno ni končano. Najprej so mu nogo odrezali tam, kjer so se končali čevlji. Ker se rana ni zacelila, je bil marca lani znova operiran, odrezali so mu še 30 centimetrov noge pod kolenom. Za hojo seveda uporablja protezo, a tista, ki jo krije naš zdravstveni sistem, je povsem osnovna, ki športne aktivnosti ne omogoča. A Simon se zaveda, da je za invalida še kako pomembno gibanje, z rekreacijo si krepi mišice, prav šport je tudi ventil za sprostitev.

»Za novo protezo se že zanimam, nabavil bi jo v Italiji, o tem, kakšna bi bila zame najboljša, se dogovarjam s strokovnjakoma za protetiko Robertom Janežičem in Zmagom Vidrihom. Začetna cena športne proteze je sedem ali osem tisoč evrov, rad bi pa z njo tekel, seveda ne tekmovalno, ampak rekreativno, saj imam težave s kolenom. V nesreči sem si ga namreč poškodoval, a takrat so ga le zašili skupaj, imam pa potrgane vezi, ploščica je počena, meniskus poškodovan,« je pojasnil Simon in dodal, da mu krn na nogi še zateka, zato bo moral mesec ali dva še počakati, da se stanje po operaciji umiri, saj mora biti takšna proteza fiksna. Še enkrat se iskreno zahvaljuje prav vsem, ki so prispevali zanj. »Med njimi so motoristi, ki me niti ne poznajo dobro. Prispevali niso le posavski in dolenjski motoristi, ampak z vseh koncev države, celo iz enega hrvaškega kluba,« ni mogel skriti hvaležnosti Novomeščan.



Lažja in prijazna do kože Boljša proteza, kakršno si želi Simon, prenaša večje obremenitve in daje bolj pristen občutek noge. Je iz drugačnih, boljših in seveda dražjih materialov, tudi materiali, ki se dotikajo krna, so lažji in bolj prijazni do kože. Navadna, ki jo plača zavod za zdravstveno zavarovanje, je primerna le za hojo.