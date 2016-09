Celjani svarijo: Počivalšek v kampanji, tega noče pojasniti

LJUBLJANA, CELJE – V teh dneh se vlada rada pohvali s sodelovanjem na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju, kjer ima minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek z ekipo delovni teden.

Minister je v Celje, lahko bi tako rekli, prestavil celotno pisarno, spi pa v enem od celjskih hotelov. Naši viri iz Celja pravijo, da to seveda ni poceni, koliko selitev ministrove pisarne v Celje stane, pa zanima tudi nas. Nanj letijo tudi očitki, da s selitvijo pisarne nima nobene koristi, razen politične, saj so to kraji, od koder prihaja in kjer bo po pričakovanjih kandidiral, ampak da gre zgolj za poteze predvolilne kampanje, ki se je očitno, takole na malce prikrit način in na račun davkoplačevalcev, že začela. Žal podatke o stroških ministrstvo skriva.

Na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo naslovili vprašanja:



Na ministrstvo prišla še ena državna sekretarka Na četrtkovi seji vlade pa so na MGRT imenovali še eno državno sekretarko. »Zakaj pa Počivalšek potrebuje dva državna sekretarja? V zadnjih osmih letih je bil na ministrstvu vedno le eden, zdaj ko ima MGRT manj direktoratov, pa dva?« vprašuje poznavalec razmer na ministrstvu, ki nas je opomnil na to. Nova državna sekretarka je postala Eva Štravs Podlogar, ki tako zapušča položaj generalne direktorice direktorata za turizem in internacionalizacijo na omenjenem ministrstvu.

1. Zakaj je minister pisarno preselil v Celje?

»Mednarodni sejem obrti in podjetnosti MOS Celje je vsako leto (že tradicionalno) največji sejem v Sloveniji in ponuja odlično priložnost za vzpostavitev neposrednega stika predstavnikov ministrstva in institucij (izvajalskih in organov v sestavi) z obrtniki in podjetniki. Na ta način bodo predstavniki ministrstva in institucij na enem mestu v koncentrirani obliki pridobili dragocene informacije iz terena po drugi strani pa bodo podjetnikom in obrtnikom delili informacije v zvezi z ukrepi, razpisi.

Poleg tega je to tudi priložnost, da ministrstvo podpre sejemsko dejavnost v Sloveniji. V času od 13. do 18. septembra 2016 se bodo tako poleg ministrstva predstavile prav vse izvajalske institucije ministrstva in organi v sestavi.«

2. Za koliko dni?

»Sejem traja od 13. do 18. septembra 2016. Predstavniki ministrstev, organov v sestavi in izvajalskih institucij bodo naloge in aktivnosti izvajali po programu, ki so ga pripravljali zadnjih nekaj mesecev. Minister opravlja redne ministrske naloge skladno s svojim običajnim urnikom po različnih lokacijah. V primerih, ko je to logistično racionalno, so se aktivnosti preselile na MOS Celje. Sicer je minister vsak dan med 17.00 in 18.00 med torkom in petkom vsem zainteresiranim za pogovor na voljo na stojnici ministrstva (Podjetniška malica z ministrom in državnim sekretarjem).«

3. Koliko sodelavcev se je z njim preselilo v Celje?

»Glede na to, da govorimo o 120 m2 veliki stojnici, to ne pomeni, da se ministrstvo seli v celoti, gre za to, da z informacijami pokrijemo celotno področje delovanja ministrstva, izvajalskih institucij in organov v sestavi. Vsak dan je fizično prisotnih okoli 10 oseb, ki se namesto na delovno mesto v Ljubljano pripeljejo na delovno mesto v Celje.«



4. V katerem hotelu prebivajo?

5. Koliko jih v tem času spi v Celju?

»V Celju sta nameščeni zgolj dve osebi, ki v času sejma bivata v hotelu Celeia in sta ves čas prisotni na stojnici ministrstva, vse delovne oziroma sejemske dni.«

6. Koliko se jih vozi?

»Vsi drugi se vozijo, pri čemer je treba upoštevati, da zaposleni na ministrstvu dnevno prihajajo na delo iz različnih krajev Slovenije in tako se ne pričakuje, da se bo zaradi tega bistveno spremenil siceršnji strošek prevoza zaposlenih.«

7. Ima ministrstvo izračun, koliko selitev stane?

»'Selitev' ne pomeni bistvene spremembe v stroških.«



8. Kako minister Počivalšek odgovarja na očitke, da s selitvijo pisarne Celje nima nobene koristi, ampak gre že za njegovo predvolilno kampanjo?

»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je osrednja institucija, namenjena gospodarstvenikom, tako tudi obrtnikom. MOS Celje pa je največji sejem za obrtnike in podjetnike v Sloveniji in v tem smislu je prisotnost ministrstva pričakovana in nujna. In glede na pozitivne odzive obiskovalcev bi tako moralo biti že v preteklosti in mora biti tudi v bodoče.«



9. Ali namerava minister kandidati na prihodnjih državnozborskih/lokalnih volitvah?

Brez odgovora.