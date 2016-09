Čeferin: Nekaj Slovencev bo dobilo službo v Uefi

ATENE – Novi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin si je nekaj ur po zmagi na izrednem kongresu v Atenah vzel čas za vprašanja slovenskih novinarjev. Med drugim jim je povedal, da je njegov prvi cilj klubska problematika, veseli ga, da je imel močno podporo regije, izrazil pa je tudi željo, da kakšnega od kongresov pripelje v Slovenijo. »Najbolj pomembna je klubska problematika. O tem se bom moral temeljito seznaniti in videti, kakšni so plusi in minusi tega dogovora. V preteklosti me je najbolj motilo, da v zvezi s tem nismo bili informirani, to pa se v prihodnosti več ne bo zgodilo. To je ena temeljnih stvari, šele potem pridejo na vrsto omejitve mandatov in zadeve, ki so pomemben za transparentnost, zaščito igre itn,« o prvih ciljih v novi vlogi razmišlja Čeferin.

Trenutna slika Uefe je po njegovem mnenju pretirana

»Uefina administracija dela dobro, ljudje pa niti več ne ločijo med Uefo in Fifo. Ko so se začeli problemi pri Fifi, je vse delovalo koruptivno, kar pa ne drži. Ne drži, da ni potrebno nič narediti, potrebno bo narediti veliko stvari na področju transparentnosti. Pri tem ne vidim nobenih težav, predvsem zaradi tega, ker sem se pogovarjal z ljudmi na nacionalnih zvezah in praktično se vsi strinjajo, da je to nujna stvar.«

Čeferin pravi, da za zdaj ostaja v Grosupljem. V Švico oziroma Nyon se bo kmalu odpravil, da vidi, kakšna je situacija. »V prvih mesecih bom zagotovo porabil dneve in noči, da se bom seznanil z vsemi zadevami, potem pa se bom odločil. A s tem se ne obremenjujem, o celotni zadevi sem se pogovoril tudi s svojo družino in me v tem absolutno podpira.«



Eno prvih opravil ga čaka jutri, ko bo v Atenah izvršni odbor Uefe. Tam bo predlagal ime novega generalnega sekretarja. Z novo funkcijo pa je ostal tudi brez mesta predsednika NZS. »Mnenje o svojem nasledniku bom povedal, ne želim, da NZS vodi oseba, ki je ne bo sposobna uspešno voditi, hkrati pa pri tem ne bom imel odločilne vloge. O tem bodo odločali delegati, v zelo kratkem času pa se nameravam sesati s člani izvršnega odbora NZS in se z njimi pogovoriti o tej temi,« obljublja Čeferin.



Veseli ga, da je imel močno podporo Balkana, ki je njegovo zmago označila za zmago celotne regije. »Če kdo razume tukajšnjo mentaliteto, kako bi se jim dalo pomagati, smo to Slovenci. Kadarkoli je Uefa reševala probleme na Balkanu, je skušala angažirati Slovence. Razumemo jezik, nihče nas ne sovraži. To je na nek način tudi zmaga regije,« pravi Čeferin, ki obljublja, da bo skušal izpolniti pričakovanja ne samo držav v regiji, temveč vseh držav članic.

Dotaknil se je tudi evropskih tekmovanj pod okriljem Uefe. »Mislim, da je EP s 24 reprezentancami dober format. Prinesel je dober finančni rezultati Uefi. Tekmovanje je bilo zame zanimivo. Malo daljše, kot bi bilo idealno, ampak tako pač je. Tudi manjše reprezentance imajo možnost napredovati, to je zame odličen format. Liga prvakov je najboljši športni produkt na svetu. Ne verjamem, da ustvarja največ denarja. Kot sem informiran, Superbowl ustvari več denarja. Mislim, da lahko ta produkt, ligo prvakov, naredimo še bolj zanimiv. Če to uspe, bo več solidarnostih sredstev, več bo denarja za majhne države, manjša razlika bo med velikimi in malimi klubi, zvezami. Moramo se orientirati izven Evrope. Tam je denar. Pripravljeni so sodelovati. To je nekaj idej,« pravi Čeferin.

Grosupeljčan je dobil tudi vprašanje, ali bo kot novi predsednik kdaj kongres Uefe uspel pripeljati v svojo domovino: »Zelo rad bi ga pripeljal v Slovenijo. Ne morem obljubiti. Mislim, da bi bilo prav, če je predsednik iz Slovenije, da pripelje kongres v Slovenijo. Dve uri po kongresu je to težko govoriti.«

Čeferin je za konec še enkrat poudaril, da se ne boji pritiskov, držal se bo pravil. »Od tega ne bom odstopal. Ne potrebujem kompromisov v nasprotju s pravili,« opozarja odvetnik, ki pravi, da bi lahko v Uefo odpeljal tudi kakšnega sodelavca iz domovine.

»Nisem še govoril z njimi. Nekaj Slovencev bo dobilo službo v Uefi. Prav je, da najprej govorim z ljudmi,« meni Čeferin, ki si želi, da bo na čim več tekmah slovenske reprezentance. »Ne vem, če bom lahko na vseh, ampak zagotovo pridem na tekmi s Slovaško in Anglijo. Nenazadnje pa upam, da me bodo tam poslušali,« se je še pošalil novi predsednik Uefe.