Čebele so tudi pridne meščanke

Ime vasi Medno je celo izpeljanka iz besede medovit. Kot je razvidno iz srednjeveških zapiskov, je vas prej nosila ime Medovno. Čebelo in panj najdemo na najstarejšem mestnem izvesku Mestne hranilnice v Čopovi ulici. Jože Plečnik in številne meščanske družine so imeli na svojih vrtovih čebelnjak.



Na območju ljubljanske mestne občine deluje kar tri odstotke vseh slovenskih čebelarjev, ki imajo več kot 4500 panjev. V Ljubljani spremljamo razcvet urbanega čebelarjenja s pionirjem na tem področju, Cankarjevim domom na čelu, kjer z mestnim čebelarstvom pomagajo preživeti čebelam. Na eni od strešnih teras že od pomladi 2011 domujejo čebele in letajo na pašo v premeru do treh kilometrov. V tem krogu ponujajo Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, drevoredi, okrasni nasadi in vrtovi v mestu obilje in pestrost cvetočih rastlin. Med, pridelan na območju Ljubljane, je zelo kakovosten. Poleg čebelarjev za čebele skrbi tudi občina, tako da na javnih površinah sadi medovite trajnice.



Izbor prve čebele

Začetki čebelarjenja v Ljubljani segajo najverjetneje že v čas prvih poselitev tega prostora. Najstarejša naselja, gradišča iz bronaste dobe, najdemo na vzhodnem delu današnje ljubljanske mestne občine že na hribu Zid, na Jančah, Kaplovem hribu, Molniku, pri Zagradišču in podobno. Na podlagi ostankov lahko rečemo, da sta bila dobro razvita tako živinoreja kot poljedelstvo, najdeni ostanki opreme pa kažejo, da tudi čebelarjenje. V gozdovih so obešali daljša votla debla in vanje naselili čebelji roj. Čebelarji z vzhodnega dela so prodajali med in vosek ljubljanskim medičarjem in svečarjem. V začetku 19. stoletja so začeli čebelarji množično trgovati s čebelami. Zaradi cenejšega industrijsko pridelanega belega sladkorja in petroleja, ki je začel izpodrivati vosek, je v prvi polovici 19. stoletja sledil zastoj pri razvoju čebelarstva. Ponovni razcvet so zaznali v začetku 20. stoletja. Posebnega pomena za porast je bil izbor prave vrste čebel, za najprimernejšo se je izkazala naša kranjska sivka ali kranjíca, ki jo odlikujejo prilagojenost podnebnim razmeram, nerojljivost, dober razmnoževalni cikel, mirnost in delavnost, predvsem pa donosnost pridelka.

Medeno vino

V Ljubljani je veliko urbanih čebelarjev, ki z vso ljubeznijo negujejo svoj odnos do čebel. Gorazd Trušnovec velja za pionirja te dejavnosti v mestu in je predsednik društva Urbani čebelar. «Društvo si prizadeva za povečanje urbanih čebelarjev in števila čebeljih družin v mestnem okolju. Želimo izboljšati informiranje javnosti o urbanem čebelarjenju, poskrbeli bomo za izboljševanje zdravstvenega stanja čebel in za pasemsko čistost avtohtone kranjske sivke. Prav tako si bomo prizadevali, da bodo v urbanih okoljih zasadili čim več medovitih rastlin in dreves. S tem se bo povečala stopnja domače samopreskrbe z medom in s čebeljimi izdelki.«



Zaradi tega so zasnovali Čebeljo pot, ki so jo odprli v oktobru 2015 in ki povezuje že 32 članov, od izobraževalnih in kulturnih institucij, institucij, povezanih z zdravjem, do gospodarskih institucij ter seveda čebelarjev in čebelarskih društev. Sprehod po njej je lahko dolg in zanimiv, lahko pa prehodimo samo del poti, na kateri spoznavamo življenje čebel, čebelarje in njihove čebelnjake, morda zgolj kupimo med in številne medene izdelke, še posebno priljubljena je medica.



Najvišji čebelnjak

»Na delo s čebelami se je podal že moj oče Franc Jere, ki je že od mladih nog veliko časa preživel pri čebelah, s katerimi je čebelaril njegov stric Janez,« pravi čebelar Gregor Jere. Hči Nika je povedala, da je njihova kostanjeva medica v zadnjih letih kar trikrat osvojila priznanje šampion kakovosti. »Medica ali medeno vino je verjetno najstarejša alkoholna pijača. Nastane s fermentacijo medenega mošta, ki smo mu dodali izbrane kvasovke. Glede na ostanek nepovretih sladkorjev jo delimo na sladko, polsladko in suho.«



Ljubljanski hotel Park se ponaša z vrsto priznanj, saj sledijo številnim pobudam trajnostnega turizma. »Smo prvi zeleni hotel v Sloveniji. Leta 2016 smo postali del Čebelje poti, saj smo na streho poleg mini zeliščnega vrta postavili dva panja s čebelami, pri tem pa nam je v veliko pomoč Gorazd Trušnovec. Pridelali smo 25 kg medu,« je povedal Enej Vitrih, prodajni zastopnik hotela. Čebelnjak v 12. nadstropju hotela je najvišja točka Čebelje poti. Kot pravi Vitrih, se čebele kljub višini dobro počutijo: »Okoli nas je precej parkov in Golovec, tako da imajo čebele dobro pašo. Pa še nekaj je pomembno: vse zelene površine, kjer čebele nabirajo med, so čiste, saj jih ne škropijo.«