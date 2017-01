Čebelari že 70 let

Starosta pomurskih čebelarjev, ki pridelujejo kakovostni med, je 86-letni Milan Horvat iz Murske Sobote. Čebelari že dolgih 70 let, in v tem obdobju je prejel kopico priznanj, najvišjo oceno pa lani, na 16. ocenjevanju medu, ki ga je pripravila Čebelarska zveza društev Pomurja. Za cvetlični med je dobil zlato plaketo in postal šampion, saj je prejel oceno 31,76 točke. Milan tako prestižnega in laskavega priznanja še zdaleč ni pričakoval, saj ga je, kot je dejal, naslov še kako presenetil.



Svoj čebelnjak s šestimi čebeljimi družinami ima v Panovcih na Goričkem, kjer najde svoj mir in zadovoljstvo. Povedal nam je, da je bila zadnja letina ena najslabših, saj so imele čebele čez leto manj paše, kot bi je sicer morale imeti, spomladi je bila namreč pozeba in je zdesetkala akacije in druge medovite rastline, iz katerih si nabirajo cvetni prah, potem pa je bilo še veliko deževja in drugih vremenskih nevšečnosti.



Tako je Milan pridelal le malo cvetličnega, akacijevega in kostanjevega medu, a kot nam je dejal, bo za njegovo družino, za prijatelje, sorodnike in znance več kot dovolj.



Čebelariti je sicer začel z osmimi čebeljimi družinami, pred nekaj leti jih je imel celo 50. Pred leti jih je vozil tudi na pašo po Sloveniji, na Pohorje, Vrhniko in v Delnice na Hrvaško. Poleg medu prideluje še propolis. Da je tako dober čebelar, gredo zahvale tudi njegovi ženi Emi, ki ga ves čas spodbuja, njegov med pa uporablja pri peki peciva. Po njegovih čebelarskih stopinjah hodi že vnukinja Saška, ki dedku rada priskoči na pomoč pri točenju medu in drugih čebelarskih opravilih.