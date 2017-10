Če te ni na televiziji, potem te preprosto ni

Boris Vezjak meni, da so kandidati, ki so deležni manj medijskih povabil, prikrajšani in v neenakopravnem položaju. Foto: Igor Zaplatil

Jadranka Rebernik pravi, da nacionalka ni pokrivala posameznikov, ki so v posameznih časopisih ali na spletnih straneh napovedovali kandidaturo, saj so ocenili, da ne gre za resne kandidate. Foto: Stane Sršen

»Če te ni televiziji, potem te preprosto ni,« pravi Ludvik Poljanec iz Slovenske Bistrice, eden od neodvisnih kandidatov za kandidata za predsednika republike, ki mu ni uspelo zbrati dovolj podpisov, da bi lahko tudi priglasil kandidaturo. Meni, da je za neuspeh delno kriv tudi javni zavod Radiotelevizija Slovenija.



O tem, da lahko za predsednika kandidira vsakdo, ki dopolni 18 let in je državljan Slovenije, ni dvoma, tako kot ni dvoma o tem, da imamo mediji nadvse pomembno vlogo pri tako pomembnih odločitvah, kot je ta, koga bomo postavili na čelo države za naslednjih pet let, saj navsezadnje ustvarjamo javno mnenje. Iz tokratnega prispevka smo izpustili komercialne medije, saj zanje veljajo drugačna pravila kot za javni servis, katerega naloga je, da nas obvešča o vseh zadevah, ki zadevajo vse nas in vplivajo na pomembne odločitve. Zanima nas torej, ali je javni zavod tudi v predkandidatni tekmi dolžan kandidatom in kandidatkam za predsednika omogočiti, da predstavijo sebe in svoj program.



Takojšnja minutaža

Poljanec je prepričan, da mu je s tem, ko je javni zavod omogočil predstavitev Marjanu Šarcu in ministrici Maji Makovec Brenčič pa tudi veleposlaniku Milanu Jazbecu ter drugim, že uveljavljenim imenom, njemu pa ne, grobo kršil z ustavo zagotovljene pravice. »Z ignoranco in suspenzom mi je javni zavod onemogočil enakopravno kandidaturo,« v pismu, ki ga je naslovil na varuhinjo gledalčevih in poslušalčevih pravic na RTV SLO, navaja Poljanec, v njem pa zavodu očita tudi »ogrožanje legitimnosti in poštenosti volitev 2017«.

