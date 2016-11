Če se to zgodi, RTV ostane brez milijonov

JASNO IN GLASNO

LJUBLJANA – RTV-prispevek ali RTV-naročnina je že dlje časa kamen spotike. Celo nekateri slovenski parlamentarci so šli tako daleč, da so javno povedali, da tega prispevka ne plačujejo več. Seveda niso omenili, da sledi izvršba, če to počneš. Kar posredno pomeni, da (obvezni) prispevek seveda plačajo.

V zadnji anketi smo naše bralci spraševali, ali bi plačevali RTV-naročnino, če ta ne bi bila več obvezna. V anketi je bilo oddanih 3248 glasov, kar 96 odstotkov glasovalcev pa je izbralo odgovor, da bi ga prenehali plačevati, saj nacionalne televizije sploh ne gledajo. Preostali štirje odstotki podpirajo javni zavod.