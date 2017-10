BARCELONA – Referendum o neodvisnosti španske avtonomne skupnosti Katalonije je zasenčilo nasilje med policisti, ki so skušali onemogočiti glasovanje, in ljudmi, ki so želeli oddati svoj glas. V policijskem posredovanju je bilo poškodovanih več kot 700 ljudi in nekaj policistov. Madrid in Barcelona za nasilje obtožujeta drug drugega, v EU pa za zdaj večinoma molčijo.



Brglez kliče veleposlanika Zelo oster je bil predsednik DZ Milan Brglez, ki bo v ponedeljek na pogovor povabil veleposlanika Španije v Sloveniji. Od njega želi izvedeti, zakaj se je španska vlada na tako grob način odzvala na napoved referenduma v Kataloniji, in mu predati sporočilo, da nasilje nad Katalonci pri izražanju volje glede lastne samoodločbe ni sprejemljivo.

Ponekod so policisti proti tistim, ki so jih skušali ovirati, uporabili celo gumijaste naboje in gumijevke. Skupaj je bilo v posredovanju policije po zadnjih podatkih katalonskih oblasti ranjenih 761 ljudi, dva človeka sta v kritičnem stanju.

Na spletnih omrežjih in po medijih so čez dan zakrožile številne fotografije v policijskem posredovanju poškodovanih in okrvavljenih ljudi, med katerimi so bili tudi starejši. Pojavili so se tudi posnetki policistov, ki so ljudem preprečevali, da bi prišli do volišč.

Med drugim so policisti obkolili in zasedli zgradbo v Gironi, kjer naj bi volil katalonski premier Carles Puigdemont, ki pa je nato svoj glas oddal na drugem volišču. Tudi sicer so katalonske oblasti že zjutraj volivcem sporočile, da lahko glasujejo kjer koli.

Na Kataloniji se lomi EU. Če pade Katalonija, je padla EU. Ponosni Katalonski narod se ni predal stoletja. Vedno žrtev trgovine velikih. — Primc Ales (@ales_primc) October 1, 2017

Na nasprotnih bregovih

Tiskovni predstavnik katalonske vlade Jordi Trull je odgovornost za dogajanje pripisal španskemu premierju Marianu Rajoyu in dejal, da bo morala španska vlada zaradi nasilja policije odgovarjati pred mednarodnimi sodišči. Rajoy, ki se je oglasil šele pozno zvečer, pa je dejal, da so varnostne sile naredile, kar so morale narediti. Odgovornost za nerede je pripisal katalonskim oblastem, češ da so vztrajale pri referendumu, čeprav so vedele, da ga ne bodo dopustili in da je nezakonit, ter so tako napadle pravno državo. Meni celo, da referenduma danes ni bilo.

Opozicija pa je bila že danes do njega kritična. Iz levega gibanja Podemos je bilo slišati pozive k njegovemu odstopu, vodja socialistov Pablo Sanchez pa je dejal, da sta Rajoy in katalonska vlada soodgovorna za krizo.

Volje naroda ni dopustno blokirati s silo, policijo in gumjastimi naboji. Srečno #Katalonija — Igor Šoltes (@isoltesEP) October 1, 2017

V Bruslju pa za zdaj molčijo. Evropska komisija se je že pred referendumom izogibala izrekanju stališč glede referenduma, je pa poudarila, da je treba spoštovati zakone. Tako je na neki način stopila na stran Madrida, ki je referendum razglasil za nezakonit in neustaven.

Catalan crackdown: Number of injured in clashes rises to 840 https://t.co/3sY5wEQJCn pic.twitter.com/oTTMiuNEip — RT (@RT_com) October 1, 2017

Kdaj bodo znani rezultati, ni jasno

Kljub posredovanju policije je bilo danes odprtih 73 odstotkov vseh volišč. Volišča naj bi se sicer zaprla ob 20. uri, a so tudi po tej uri vsem, ki so čakali v vrstah, omogočili glasovanje. Kdaj bodo prešteli glasovnice, tiskovni predstavnik katalonske vlade Trull ni znal povedati.

Pravica do samoodločbe naroda je neodtuljiva pravica. To velja tudi za Katalonijo. Odločno pa obsojam vsakršno nasilje. @strankaSD pic.twitter.com/7TtGWfknAz — Dejan Židan (@ZidanDejan) October 1, 2017

Spoštovati moramo demokratične vrednote in voljo ljudi.Katalonci imajo neodtuljivo pravico do samoodločbe.Tudi SLO je nastala iz te pravice. — Ljudmila Novak (@LjudmilaNovak) October 1, 2017