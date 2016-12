Če ni dobička, ni pošte

KOSTEL – »Včasih smo tu imeli banko, tri trgovine, krajevni urad, zdravstveno postajo,« se spominja Milojka Malnar, predsednica Društva upokojencev Kostel, ki je zgrožena nad zadnjo veliko spremembo v Kostelu, ko so pošto prestavili na Petrolov bencinski servis. »Kakšno zasebnost imamo na takšni pošti? Nikakršne,« pravi gospa, ki je prepričana, da bosta kapital in dobiček na podeželju naredila nepopravljivo škodo. »Države sploh ne zanima, kako podeželje tudi zaradi takih ukrepov umira,« pravi.



Po pošto v trgovino ali gostilno



V Kostelu, tem redko poseljenem predelu tik ob meji s Hrvaško, je pošto prek pogodbe najprej prevzela podjetnica, a jo je hitro zaprla, saj v občini, kjer je 639, večinoma starejših prebivalcev, taka dejavnost ne prinaša dobička oziroma niti pozitivne nule. Potem je Pošta Slovenije sklenila drugo pogodbo, tako da so odprli pogodbeno pošto v prostorih Petrolovega bencinskega servisa na Petrini.



A ta ni edina te vrste. Po podatkih Pošte Slovenija so po vsej državi od novembra 2012 pa do novembra letos ukinili 12 pošt, 142 pa so jih preoblikovali v pogodbene. V to obliko vsako leto preoblikujejo od 40 do 50 pošt. Prevzemajo jih samostojni podjetniki, kmetijske zadruge, d. o. o.-ji, občine, delniške družbe in zavodi. Ljudje oziroma stranke pa opravljajo poštne storitve v trgovinah, na občinah, bencinskih črpalkah, tudi v gostilnah, računovodskih servisih …



V Osilnici, prav tako obmejni občini, je pošta v Mercatorjevi trgovini. »Dobro je, samo da imamo pošto,« se je vdano v usodo pridušala starejša gospa, ki je na poštno okence prinesla položnice. Renata Štimac, trgovka in poštarica obenem, razloži, da so se v trgovini s poštno dejavnostjo začeli ukvarjati pred tremi leti, ko očitno ni bilo druge rešitve. Vendar pa prebivalcem ne ponujajo vsega, kar je bilo nekoč na pošti, saj na primer pri njih ni mogoče odpreti računa. Da so prevzeli tudi pošto, sta z Zinko Šercer, poslovodjo, šli na tečaj, opravili izpit in tudi praktični del. »Stranke so dobro sprejele to pošto, a ne zato, ker bi bil to korak naprej, ampak zato, ker je to bolje kot nič,« pravi Zinka Šercer. In doda, da morajo v trgovini oziroma na pošti vsi, stranke in zaposlene, imeti več potrpljenja.

