Če ne zbereta 15.000 €, bosta izgubila dom

RADENCI – V teh turobnih, meglenih in deževnih januarskih dneh, ko na skrajnem severovzhodu države snega ni niti za vzorec, je vse tiho in mirno tudi na čudovitih vinorodnih hribčkih Kapele nad Radenci. Tamkajšnji vinogradi samevajo, mnogi domačini, ki so jih ves svoj delovni vek obdelovali ter v bližnji okrogli kleti Vinogradniškega gospodarstva Kapela (VG Kapela) pridelovali vrhunska vina, se z grenkobo spominjajo lepe preteklosti. Njihova vina so bila znana in priznana ne le po vsej Sloveniji, temveč tudi v tujini, desetine in stotine hektarjev vinogradov bi bile zdaj le zarasle njive, če jih v obdelovanje ne bi prevzeli drugi, delno domačin Kupljen, delno pa Radgonske gorice, d. d. Propadanje omenjenih vinogradov so z grenkobo spremljali še posebno mnogi prebivalci Kapele in okoliških vasi, ki so bili tako rekoč vso delovno dobo del VG Kapela. Storiti niso mogli ničesar, ko je podjetje klavrno končalo v stečaju in so na koncu ostali brez službe.

V stečaj

Kot denimo Zvonko Vogrinec z bližnjega Zgornjega Kocjana, vinorodne vasice, dober streljaj oddaljene od omenjene kleti. Odpuščen je bil že pred stečajem VG Kapela, saj mu zaradi invalidnosti niso mogli zagotoviti ustrezne službe, on pa ni mogel več opravljati del v vinogradih.

