Če je v avtu sam, ne sme deževati

Na srečanja lastnikov starodobnih vozil se pripelje z zdaj že 62 let starim MG, ki je edini registriran v Sloveniji. »Že dolgo sem si želel, da bi prišel do prav posebnega avtomobila, kakršnega ne bi imel nihče v Sloveniji. Našel sem ga na spletu in sem ga pripeljal iz Velike Britanije,« pravi Leopold Frank, napravljen v oblačila iz 50. let prejšnjega stoletja.



MG A roadsterja so v Veliki Britaniji izdelovali med letoma 1955 in 1962, torej kar sedem let. Kar precej teh športnikov smo videvali tudi na naših cestah. Frankov starodobnik je bil torej narejen v prvem letu proizvodnje. MG A je nasledil starejši model TF 1500 midget, ob predstavitvi novega vozila pa je proizvajalec poudarjal, da gre za povsem novo zasnovo športnega avtomobila. Uradno so ga predstavili 26. septembra 1955 na frankfurtskem salonu. Ob koncu proizvodnje julija 1962 so sporočili, da so jih prodali nekaj več kot 100.000.



Razstaviti in sestaviti



»Avto je bil precej razsut, zato sem ga moral temeljito obnoviti,« je povedal gospod Leopold. »Dela je bilo zelo veliko, saj ga je bilo treba najprej razstaviti, nato poiskati manjkajoče rezervne dele, na koncu pa vse skupaj sestaviti v prvotno stanje. Porabljenih ur za njegovo obnovo nisem nikoli štel. Rezervnih delov je dovolj, saj je ta mreža zelo dobro razpredena. Danes se veliko delov najde tudi na spletu ali na številnih sejmih rezervnih delov starodobnikov.«



Kamor koli pride, z avtom vzbuja veliko pozornosti. Nekaj posebnega je kovček na zadnjem delu vozila in v Sloveniji ne boste našli enakega. »Tale kovček je še kako prav prišel za nedeljske izlete in piknike, vsaj tako so povedali Angleži,« pravi Leopold Frank. »Moja oblačila? Če že imaš starodobno vozilo, moraš biti primerno oblečen, tako da sem si dal sešiti obleko po skicah, ki sem jih kar sam narisal. To je gosposka obleka, ki so jo Angleži uporabljali za nedeljske vožnje.«



Za streho potrebna dva



Še na nekaj je zelo resno opozoril Leopold Frank. Avto z odprto streho seveda deluje karseda športno, ni pa primeren za vožnjo v dežju. Spomni se, da je bilo vreme na lanskem srečanju lastnikov starodobnikov na Postojnskem zelo spremenljivo, saj so imeli konec junija vse, od vročega sonca do hudega naliva. »Bil sem kar pošteno moker, ko se je nenapovedano ulilo z neba,« je pripovedoval gospod Leopold. »Avto sicer ima zložljivo streho, a žal ni avtomatizirana. Za njeno namestitev sta vedno potrebna dva človeka. Tako sem v nalivu lahko le zapeljal pod prvo večje drevo ob cesti in čakal, da deževje preneha. Mnogi vozniki, ki so hiteli mimo mene, niso niti pomislili, v kakšni stiski sem se znašel, ker sam nisem mogel namestiti strehe. Potem sem imel dežja vrh glave, pa sem sklenil, da se hitro zapeljem domov. Pri dostojni hitrosti še nekako gre in nisi tako moker, toda pred menoj se je pojavil počasnež, ki ga nisem mogel prehiteti, kar pomeni, da sem domov prišel povsem moker.«



Začelo 20 zanesenjakov



Leopold Frank ima rad starodobna vozila, tako da je bil med pobudniki za ustanovitev Društva ljubiteljev starodobnih vozil Oldtimer Club Postojna, ki ga je septembra 2005 ustanovilo 20 zanesenjakov. »Za temeljne cilje smo si zadali ohranjanje tehnične dediščine, druženje lastnikov in ljubiteljev starodobnih vozil ter popestritev dogajanja v domačih krajih in širše,« je še povedal Frank. Da bi še bolj promovirali starodobništvo, so se odločili za sodelovanje na tradicionalnem furmanskem prazniku ter za organizacijo prvega klubskega srečanja z mednarodno udeležbo in s poudarkom na dobrodelnosti, ki so ga prvič izvedli 8. julija 2006 v Postojni. Udeležilo se ga je več kot 100 lastnikov vozil iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Del sredstev so namenili dvema invalidkama, ki sta se poškodovali v prometnih nesrečah. Letos bo 12. mednarodno srečanje starodobnikov v soboto, 24. junija, v Postojni. MG A roadster je iz leta 1955. Skice za obleko je narisal kar sam. Starodobnik ima tudi avtoradio. Če že imaš starodobno vozilo, moraš biti temu primerno oblečen. Poudarek