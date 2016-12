Če je le okroglo, je najbrž lopata

Lojze Peterle je ob neki priložnosti (od takrat je minilo več kot 20 let) opozoril, da nekateri pri nas »ukrepajo« v skladu z butalskim načelom Če bo špičasto, bodo vile, če bo okroglo, bo pa lopata. Tega sem se spomnil, ko sem se v teh dneh spraševal, zakaj se v Sloveniji odpravljanja posameznih napak in anomalij ne lotevajo niti tisti, ki bi to morali storiti po svoji funkciji, ja, ki jih za to celo plačujemo. Kolega Tomica Šuljić je, denimo, v nekem članku pisal o pijači z okusom aloje vere, ki jo neko ljubljansko podjetje uvaža iz Južne Koreje. Ne samo k nam, jo tudi v Avstrijo, Nemčijo in Italijo. Opozoril je, da je na embalaži povsem nedvoumno navedeno, da tej pijači kot prehranski barvili dodajajo rumeno in modro gardenijo. Ja, v EU ti barvili spadata med tako imenovane neodobrene snovi, saj naj bi bili celo citotoksični. In? Čeprav sta zadevo pod drobnogled vzeli inšpekcija in Uprava za varno hrano, to pijačo z okusom aloje vere še vedno lahko kupite skoraj na vsakem koraku, tako rekoč na vsaki bencinski črpalki. Je pa resda uvoznik mesto na embalaži – tam očem skrito še vedno piše, da je v pijači gardenija – prelepil z nalepko. Čeprav v Južni Koreji gardenije menda ne dodajajo več v pijačo, ki jo pošiljajo v EU, na (stari) embalaži še piše, da je v njej. Zaradi nečesa, česar ne vidimo (česar le ne moremo prebrati), nas glava pač ne more boleti, a ne?

