Če imate doma to živilo, ga ne uživajte

LJUBLJANA – S polic sta bila umaknjena proizvoda Consomme – vitamin D2 in super živila BIO Aman Prana 40 g in Consomme – vitamin D2, žafran in super živila BIO Aman Prana 40 g (rok uporabe 28. marec 2019).

Kot navaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, jih je o umiku obvestil distributer Steel Plast, d. o. o., ki prodaja izdelke v trgovinah Vita Care trgovine z zdravo hrano, in sicer je bila v obeh proizvodih ugotovljena višja vsebnost vitamina D2 kot v svojih strokovnih mnenjih za živila priporoča Evropska agencija za varno hrano (EFSA).

Uprava za varno hrano svetuje potrošnikom, da kupljene proizvode, ki jih še niso porabili, vrnejo v trgovino, kjer so jih kupili. Hkrati poudarjajo, da obvestilo velja le za proizvoda s spodaj navedenim rokom uporabe.